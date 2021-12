Velik korak Carlsna k ubranitvi šahovskega naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec naslova iz Norveške Magnus Carlsen je v osmi partiji za naslov svetovnega šahovskega prvaka v Dubaju z belimi figurami po 46 potezah drugič premagal ruskega izzivalca Jana Nepomnjaščija, po točkah povedel s 5:3 in storil velik korak k četrti ubranitvi naslova. Deveta partija bo na sporedu v torek.

Dvoboj z nagradnim skladom dveh milijonov ameriških dolarjev (1,776 milijona evrov) bo dal prvaka po tem, ko bo eden od šahistov prvi zbral 7,5 točke.

Magnus Carlsen si je že na začetku priboril majhno prednost, a je bil položaj Jana Nepomnjaščija do 21. poteze še vzdržen. Nato pa je Rus storil napako, ki so jo nekateri strokovnjaki označili kot neumnost. Do konca se je poskušal rešiti, a mu ni uspelo.