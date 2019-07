Garnbretova v zvezdniški družbi in igri za laskavi naziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret se je uvrstila med deseterico športnic, ki se poteguje za naslov športnice leta 2019 po izboru fundacije Women's Sports Foundation. Mladi Korošici družbo med kandidatkami med drugim delata tudi ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin in gimnastična kraljica Simone Biles.

Trikratna svetovna prvakinja in večkratna skupna zmagovalka svetovnega pokala Janja Garnbret se je znašla med desetimi finalistkami za športnico leta po izboru dobrodelne izobraževalne neprofitne organizacije Women's Sports Foundation (WSF) ki spodbuja vključevanje žensk v šport. Garnbretova je edina Slovenka in ena redkih Evropejk v tem izboru.

"Fundacija je Garnbretovo uvrstila med finalistke zaradi njenih izjemnih dosežkov v športnem plezanju v zadnjem letu, saj je športna plezalka št. ena na lestvici Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), zmagala je na vseh tekmah svetovnega pokala 2019 v balvanskem plezanju in se na vseh tekmah v težavnosti in balvanih, na katerih je nastopila v letu 2018, uvrstila na prvo ali drugo mesto," so v obrazložitvi zapisali pri Planinski Zvezi Slovenije.

Sedmerica Američank, Korošica ena od dveh Evropejk

Ob 20-letni Korošici se za naziv poteguje sedem Američank: alpska smučarka Mikaela Shiffrin, telovadka Simone Biles, gorska kolesarka Kate Courtney, paraplavalka Rebecca Meyers, paratriatlonka Allysa Seely, boksarka Claressa Shields in atletinja Ajeé Wilson; britanska dirkačica Jamie Chadwick in južnokorejska golfistka Jin Young Ko.

Spletno glasovanje bo potekalo do petka, 2. avgusta, o zmagovalki pa bo odločila kombinacija glasov javnosti in posebne komisije WSF. Simon Biles si je naziv športnice leta po izboru fundacije Women's Sports Foundation priborila leta 2014. Foto: Getty Images

V zadnjih letih so bile za športnico leta WSF izbrane Katie Ledecky, Serena Williams, Bilesova, Missy Franklin, Stacy Dragila, Gail Devers …

