Želel je obiskati Michaela Schumacherja, a so mu odsvetovali

Michael Schumacher se je ponesrečil 29. decembra 2013, ko je s svojo družino smučal v Meribelu v francoskih Alpah. Nemec je nesrečno padel zunaj smučarske proge in si hudo poškodoval glavo. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico v Grenoblu, kjer so ga operirali, nato pa so ga v strogi tajnosti premestili v domačo oskrbo, kjer se zdravi še danes. Informacije o njegovem zdravstvenem stanju so zelo skope in družina želi, da stvari ne prihajajo v javnost.

Rubens Barrichello, Jean Todt in Michael Schumacher so bili zmagovalna kombinacija pri Ferrariju. Foto: Guliver/Getty Images

Pred dnevi je za brazilske medije o Schumacherju spregovoril Rubens Barrichello, nekdanji voznik formule 1, ki je s Sumacherjem kar nekaj let skupaj dirkal pri moštvu Ferrari. Ta je razkril, zakaj ni mogel obiskati danes 49-letnega Nemca. "Poskušal sem ga obiskati, vendar so mi rekli, da ne bi bilo dobro ne zanj ne zame, tako da nimam nobenih novic," je povedal Barrichello, ki je v svoji karieri zmagal 11-krat, kar 68-krat pa je stal na stopničkah.

Michael Bartels: Še vedno je vse skupaj Foto: Guliver/Getty Images

Na začetku meseca je spregovoril tudi Michael Bartels, nekdanji voznik formule ena in dober prijatelj Michaela Schumacherja. "Še vedno je vse skupaj zelo žalostno. Upam in želim si, da bomo nekoč slišali, da je veliko bolje in da ga bomo lahko spet videli v javnosti," je uvodoma povedal Bartels.

"Mislim, da si to želijo vsi ljubitelji motošporta, sploh v Nemčiji. Ko pomislim, kaj je vse naredil za ta šport v Nemčiji, mi gredo kocine pokonci," je še povedal Michael Bartels, ki pravi, da ljudje razumejo in spoštujejo zasebnost njegove družine.

Michael ima z ženo Corinno Schumacher dva otroka. Sin Mick Schumacher je šel po stopinjah svojega očeta in uspešno tekmuje v formuli 3, hčerka Gina-Maria uspešno tekmuje v jahanju konjev.