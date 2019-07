Žagar peti na VN Švedske

Drugi je bil Slovak Martin Vaculik, tretji Poljak Maciej Janowski in četrti Avstralec Max Fricke.

Žagar je dirko, ki zaradi dežja na treningu, voznikov na startno listo ni razporedila s pomočjo kvalifikacij, ampak na račun žreba, začel z zmago in tako pretrgal niz slabih voženj iz prvih treh dirk. Ko je drugemu mestu v naslednjem nastopu, v svoji tretji vožnji dodal še drugo zmago, pa je bil praktično dve vožnji pred rednim delom dirke že uvrščen v polfinalni vožnjo.

Dober na začetku, v nadaljevanju dodal le še točko

Na srečo je na začetku dirke vozil tako dobro, saj je v nadaljevanju s tretjim in četrtim mestom svojemu izkupičku dodal le še točko. V četrtem nastopu je imel tudi nekoliko smole, saj je odlično startal, potem pa je sodnik vožnjo prekinil in prav Žagarja obsodil za premikanje na startu oziroma leteči start, kar je pomenilo, da je Žagar moral v nadaljevanju biti previdnejši, saj bi ga ob podobnem manevru na startu doletela diskvalifikacija.

Za preboj v finale je Žagar nastopil v drugem polfinalu iz tretjega startnega položaja. Žagar je bil med polfinalnimi tekmeci tudi edini voznik s sodnikovim opozorilom. Prvi start ni uspel, saj je v prvem zavoju padel Danec Niels Kristian Iversen. Ponovljeni start z vsemi štirimi vozniki je Žagar še enkrat "zamočil" in v prvi zavoj zapeljal kot zadnji.

Skušal se je približati tekmecem, a brez večjega uspeha, na selektivni progi, ki ni dopuščala veliko prehitevanja pa je na koncu dobil točko na račun še drugega padca Iversena. Žagar si je po super začetku dirke zagotovo obetal na koncu precej več, kljub temu pa je lahko zadovoljen z občutnim napredkom in desetimi točkami, ki so precej več, kot mu je uspelo doseči na prvih treh dirkah.

V skupnem seštevku si deli deseto mesto

Šest dirk pred koncem ima tako še dovolj časa, da se še bolj poglobi v svojo tehniko in motorje ter nadaljuje tako, kot je to dirko začel. Sedaj se je povzpel tudi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, saj si po štirih dirkah deli deseto mesto. Do osmerice, ki je osnovni cilj vseh na koncu sezone in zagotavlja startno mesto v elitni seriji za veliko nagrado, Speedway Grand Prix v sezoni 2020, pa ga v tem trenutku ločijo le tri točke. Po štirih dirkah sezone ima najboljši slovenski voznik speedwayja 27 točk.

Naslednja dirka bo 3. avgusta na olimpijskem stadionu v poljskem Vroclavu

Izidi: 1. Emil Sajfutdinow (Rus) 17 točk, 2. Martin Vaculik (Slk) 16, 3. Maciej Janowski (Pol) 13, 4. Max Fricke (Avs) 11, 5. Matej Žagar (Slo) 6., Fredrik Lindgren (Šve), oba 10, 7. Bartosz Zmarzlik (Pol) 8., Niels K. Iversen (Dan), oba 8. SP po 4. od 10. dirk: 1. Sajfutdinov, 2. Dudek, 3. Madsen, vsi 47, 4. Zmarzlik, 5. Vaculik, oba 44, 6. Lindgren 42, 7. Iversen 32, 8. Doyle 30, 9. Kolodziej 29, 10. Žagar, 11. Laguta, 12. Fricke, vsi 27.

