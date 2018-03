Za Vettla konec s Kinky Kylie, Hungry Heidi in Luscious Liz

Vettlova tiskovna predstavnica je potrdila njegov izbor pred začetkom velike nagrade Avstralije, a za zdaj še ni znano, zakaj je nemški dirkač izbral takšno ime. Različice tega imena so tudi Lora, Lori ali Laurie, povezujejo pa jih s simbolom časti in zmage.

Tridesetletnik je lani dirkal z Gino, pred tem leta 2016 z Margherito, leta 2015 pa z Evo.

V svojih začetnih sezonah pri Red Bullu je bil Vettel precej bolj inovativen in svojim dirkalnikom namenil precej bolj sočna ženska imena, kot so Kate's Dirty Little Sister, Luscious Liz, Kinky Kylie in Hungry Heidi.