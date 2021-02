Yamaha še lep čas med motociklistično elito

Moštvo Yamahe bo v elitnem razredu motoGP nastopalo vsaj še pet let, do 2026.

Moštvo Yamahe je danes sklenilo dogovor z vodstvom tekmovanja v svetovnem prvenstvu v motociklizmu, da bo v elitnem razredu motoGP nastopalo vsaj še pet let, do 2026.

Kot so zapisali na spletni strani motociklističnega tekmovanja, sta Yamaha in podjetje Dorna, ki trži elitno dirkaško serijo, sklenila dogovor, da bo japonska tovarna vsaj še do leta 2026 ostala v najmočnejšem razredu.

Novico je sporočil direktor ekipe Lin Jarvis po današnji predstavitvi ekipe za prihajajočo sezono. V tej bosta barve tovarniške ekipe branila Španec Maverick Vinales in novinec, Francoz Fabio Quartararo, medtem ko bo dolgoletni član moštva in večkratni svetovni prvak Italijan Valentino Rossi od letos v poltovarniški ekipi SRT Yamaha.

Yamaha je v svetovnem prvenstvu v motociklizmu začela sodelovati leta 1961, kar pomeni, da bodo Japonci v tej sezoni praznovali 60 let dirkanja v SP. Do zdaj so zbrali skupno kar 511 zmag na dirkah, 38 naslovov prvaka med posamezniki in 37 med konstruktorji.

