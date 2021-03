Williams v predstavitev dirkalnika prisilili hekerji

Moštvo formule 1 Williams je danes predstavilo nov dirkalnik za sezono 2021, potem ko so se na spletu predčasno pojavile fotografije novega bolida in moštvo prisilile, da je spremenilo načrt predstavitve. Pri Williamsu so želeli razkriti bolid FW43B preko resničnostne aplikacije, vendar pa so hekerji vanjo vdrli pred načrtovano predstavitvijo.

Moštvo je nato aplikacijo umaknilo in novi dirkalnik predstavilo na tradicionalen način.

Introducing the FW43B 💙🤍💛 pic.twitter.com/4AF7Au4B5a — Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021

"Zelo smo se veselili deliti novo izkušnjo z našimi navijači, še posebej v teh težkih časih, ko se ne smemo družiti iz oči v oči," so pred predstavitvijo sporočili iz Williamsa.

Bolid FW43 bo zadržal Mercedesov motor in večino lanske tehnologije zaradi pravil, s katerimi bodo moštva lažje prebrodila koronsko pandemijo. Zato pa je videz drastično spremenjen in se zgleduje po dirkalnikih iz 80-ih in 90-ih let.

"We don't forget our history, our heritage, but we are moving on to a bright future." pic.twitter.com/3rzXdLiSir — Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021

Dirkača moštva bosta obetaven Britanec George Russell in Kanadčan Nicholas Latiffi.

Po več kot 40 letih vladavine ustanovitelja sira Franka Williamsa so moštvo lani prodali investicijski družbi Dorilton Capital.

Prva letošnja dirka svetovnega prvenstva je na sporedu 28. marca v Bahrajnu.

