Mercedes z novim dirkalnikom v lov na rekorde

Večjih sprememb glede na lanski dirkalnik ni. Dirkalnik W12 bo med drugim tudi ohranil črno barvo, ki jo je moštvo lani uvedlo v znak podpore boju za raznolikost in nasprotovanju rasizmu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gre za družbena vprašanja, za katera se je zavzel tudi Hamilton.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb