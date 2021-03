Moštvo Alpine predstavilo prvi dirkalnik formule 1

Pri ekipi Alpine oziroma tovarni Renault so nov dirkalnik predstavili na spletni novinarski konferenci. Na njej so najprej pojasnili, zakaj so se odločili za spremembo in zakaj bo njihova ekipa po novem nastopala v barvah Alpine. Gre za zgodovinske razloge, saj je to znamka športnih avtomobilov, ki je imela v zgodovini avtomobilističnih tekmovanj veliko uspeha, obenem pa je močno povezana tudi z Renaultom, pod njenim okriljem je že od sedemdesetih let.

"Videti je odlično. Ponosen sem, da sem del tega. Ekipa ima francosko strast in britansko srce, kar je odlično. Ambicije so velike, želimo dirkati v osredju. Imamo dobro tehnično ekipo, razmerje med tovarno in izvajalci na asfaltu pa je odlično. Pozimi smo zelo dobro delali, dirkalnik je evolucija lanskega, kar je za nas dobro, že lani sem dobil občutek za stopničke. Želim še priti tja, predvsem pa bi rad to počel bolj pogosto," je na spletni predstavitvi novega dirkalnika dejal Esteban Ocon.

Dirkalnik v novih barvah

Renault je v formuli 1 nastopal v svojih tradicionalnih barvah, rumeni in črni. A po novem bo dirkalnik v drugačnih barvah. Novi A521 je namreč v pretežno temno modri barvi, z nekaj poudarki v rdeči in beli; kot so pojasnili v moštvu, barve niso takšne le zaradi zgodovine Alpine in francoskega porekla ekipe, pač pa tudi zaradi njenega britanskega dela, ki je prav tako pomemben, enake barve pa simbolično povezujejo oba dela moštva. Dirkalnike bodo še vedno poganjali Renaultovi motorji, izdelani v francoski bazi v Viryju.

V moštvo se vrača nekdanji svetovni prvak Španec Fernando Alonso. Foto: Reuters

Novi športni direktor ekipe Davide Brivio, ki ima izkušnje tudi iz motoGP pri ekipi Suzuki, je izrazil prepričanje, da bo novo moštvo Alpine nadaljevalo pot, ki jo je začrtal Renault (lani peti v seštevku SP s 181 točkami): "Skrbimo, da dirkači dobijo najboljše. To je ekipni šport, imamo eno najboljših navez. Fernando je eden najboljših v tem športu, ekipo tudi pozna iz preteklosti in bo lahko zelo osredotočen. Esteban pa je mlad, a prav tako lačen uspehov in hiter. Veselim se njegovega napredka, pomembna pa bo tudi dinamika med obema dirkačema."

Na novinarski konferenci pa so povedali tudi zadnje novice o zdravstvenem stanju Alonsa, ki je pred tedni doživel nesrečo na kolesu in ima poškodovano čeljust. Sporočili so, da je Španec že dobro okreval in da bo naslednji teden že sedel v dirkalniku.

