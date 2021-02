Haas in mladi Schumacher se bosta predstavila 4. marca

Moštvo je danes sporočilo, da se bo letošnji dirkalnik imenoval VF-21, še vedno pa bodo v ekipi močno navezani na Ferrari, saj bodo uporabljali motorje italijanske tovarne.

V ameriški ekipi se bodo v sezoni 2021 predstavili s povsem novo in mlado vozniško zasedbo. Prvi voznik bo 21-letni Mick Schumacher, ki ga čaka prva sezona v tekmovanju, kjer je pred desetletji blestel njegov oče. Njegov sotekmovalec pa bo ruski dirkač Nikita Mazepin.

#ThrowbackThursday to our car launches down the years!



It’s almost that time again 😁#HaasF1 pic.twitter.com/FvE0v88wGH