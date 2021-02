V zadnjo sezono s Hondinim motorjem z željo po boju za prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za moštvo Red Bulla bosta vozila Max Verstappen in mehiški novinec v ekipi Sergio Perez.

V ekipi s krili so si postavili visoke cilje, saj želijo biti prvi izzivalci svetovnih prvakov, Mercedesa in Lewisa Hamiltona, ter prekiniti prevlado srebrnih, ki traja že od leta 2014. Red Bull je leto pred tem osvojil zadnji naslov svetovnega prvaka.

Na današnji spletni predstavitvi so razkrili, kako bo videti njihovo letošnje orožje na stezi. Dirkalnik RB16B se le malenkostno razlikuje od lanskega modela, tudi navzven je dirkalnik v pretežno temno modri barvi z rumenimi in rdečimi poudarki precej podoben staremu modelu.

"Naš cilj je, da tudi v tej sezoni nadaljujemo s poletom iz prejšnje ter da se v tej tudi borimo za naslov prvaka," so na kratko zapisali ob predstavitvi v Red Bullu.

The charge continues 👊 Welcome, RB16B 🔥 #ChargeOn 🤘 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

Še zadnjič z motorjem Honde

V prihajajoči sezoni bodo Red Bullove dirkalnike še zadnjič poganjali motorji japonskega proizvajalca Honde, ki se bo potem umaknila iz tekmovanja. A moštvo je že pred začetkom te sezone sporočilo, da so dosegli dogovor s Hondo, da bodo še tri leta po tej sezoni lahko uporabljali dele njihovih motorjev oziroma tehnologijo za izdelavo lastnega motorja.

Dirkalnike za sezono 2021 so že predstavili pri ekipah McLaren, Alpha Tauri in Alfa Romeo. Preostali jih bodo do 5. marca, ko bo na vrsti Williams, le pri ekipi Haas še niso sporočili, kdaj bodo razkrili nov bolid.

Uradno testiranje pred novo sezono bo letos potekalo med 12. in 14. marcem v Bahrajnu, kjer se bo nato 28. marca tudi začela nova sezona.

