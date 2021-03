Po 60 letih so nazaj, obogateni s štirikratnim svetovnim prvakom

Aston Martin na predstavitvi ni razočaral navijačev - dirkalnik je v prepoznavni zeleni barvi, ki je nekoč v drugačnih dirkaških časih veljala za zgolj britanski dirkaški zaščitni znak kot "british racing green".

Nekdanji Racing Point je novo ime prevzel, potem ko je lastnik moštva, kanadski milijonar Lawrence Stroll, prevzel tudi tovarno športnih avtomobilov Aston Martin ter se odločil, da bo zaradi marketinških razlogov v formuli nastopal z ekipo s tem imenom. Dirkalnike bodo sicer poganjali Mercedesovi motorji.

A lot has changed in over 60 years ⏳



Or in 22,146 days, to be precise 🗓️



From the last time we saw an @AstonMartinF1 car, to this time 📸#F1 pic.twitter.com/kIRuk0iHS2