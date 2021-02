Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S svojimi dragocenimi avtomobili se Vettel ni veliko vozil. To je volan iz ferrarija F50. Foto: Tom Hartley JRN Iz tabora Sebastiana Vettla, nekdanjega štirikratnega svetovnega prvaka formule ena in zmagovalca 53 dirk za veliko nagrado, so potrdili prodaje dela njegove osebne zbirke avtomobilov. O razlogih za prodajo uradne razlage ni. Potrebuje Vettel prostor za nove avtomobile, se z njimi preprosto premalo vozi?

Katere avtomobile prek britanskega posrednika Tom Hartley JRN prodaja Vettel? Najprej je to ferrari enzo iz leta 2004 s 1.790 prevoženimi kilometri. Cena je na voljo le resnim interesentom.

Sledita že prodani ferrari la ferrari (490 prevoženih kilometrov) in ferrari F50 iz leta 1996. Tudi ta avtomobil je Vettlovemu posredniku že uspelo prodati, sicer pa ga je Nemec kupil v svoji prvi sezoni s Ferrarijem leta 2015. S tem ferrarijem se je vozil pogosteje kot s preostalimi, saj ima "že" 6.940 prevoženih kilometrov.

Ferrariji, ekskluzivni mercedes in tudi BMW iz njegove mladosti

Vettel prav tako prodaja ferrarija F12 TDF, ki si ga je kupil leta 2016 in z njim prevozil 1.189 kilometrov. Za ta ferrari želi 835 tisoč evrov. Za 400 tisoč evrov ob tem Nemec prodaja še črni ferrari 458 speciale iz leta 2015.

Na seznamu avtomobilov za prodajo pa preseneča mercedes SL65 AMG Black Series, ki ga je leta 2009 prejel za prvo zmago na Veliki nagradi v Abu Dabiju. Proizvodnjo tega mercedesa z 12-valjnim motorjem so omejili na 350 primerkov. Izhodiščna prodajna cena je 315 tisoč evrov.

Poleg tega Vettel prodaja še mercedesa SLS iz leta 2010 za 200 tisoč evrov in BMW Z8 iz leta 2002. S tem avtomobilom je prevozil slabih 22 tisoč kilometrov, prodaja pa ga za 200 tisoč evrov.

Mercedes SL65 AMG Black Series, ki ga je leta 2009 prejel za prvo zmago na Veliki nagradi v Abu Dabiju. Foto: Tom Hartley JRN

BMW Z8 iz leta 2002. S tem avtomobilom je Vettel prevozil slabih 22 tisoč kilometrov. Foto: Tom Hartley JRN