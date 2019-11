V Valencii Marquez postavil piko na i sezoni 2019

Zadnjo dirko v karieri je odpeljal Španec Jorge Lorenzo (Honda), nekdanji trikratni svetovni prvak elitnega razreda je pred Valencio napovedal upokojitev, danes pa je končal na 13. mestu.

SP je bilo odločeno že precej pred koncem, Marquez je naslov osvojil že pred mesecem dni, končni točkovni izkupiček leta 2019 je 420 točk, zmaga v Valencii pa je bila že 12. v sezoni.

Podprvak motoGP je bil tudi že pred zadnjo dirko Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), ki je danes končal tik pod stopničkami na četrtem mestu. Skupno tretje mesto v SP pa je danes s šestim mestom osvojil Španec Maverick Vinales (Yamaha).

Južnoafričan Brad Binder (KTM) je osvojil prvo mesto v razredu moto2 in obdržal skupno drugo mesto v svetovnem prvenstvu. Drugi je bil Švicar Thomas Lüthi (Kalex), ki je bil njegov največji tekmec v boju za drugo zmagovalno stopničko; zaostal je za 0,735 sekunde.

Three wins on the bounce! 🏆🏆🏆@BradBinder_41 wins to clinch 2nd in the Championship and finish just 3 points behind @alexmarquez73 in the standings! 🤯#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/9OWb4LsOhO