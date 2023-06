Mirna noč za Verstappna, Hamilton zelo zaskrbljen

Domačin Fernando Alonso v Barceloni uživa v pozornosti in pravi navijaški vročici. Foto: Guliver Image Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši na obeh petkovih treningih na dirkališču Catalunya pri Barceloni. "V dirkalniku sem se počutil zelo dobro. Dober dan je bil," je sklenil aktualni svetovni prvak. Ob Sergiu Perezu (Red Bull) in Fernandu Alonso (Aston Martin) se zdi, da sta mu še najbližje oba dirkača ekipe Alpine. Zaostanek Ferrarija in Mercedesa pa se kljub številnim posodobitvam na f1-23 in W14 še vedno zdi precejšen. "Kar obeta. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji tedni. Odločitev je bila težka," je o spremenjenih stranicah dirkalnika povedal vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur.

Bolj klasično oblikovane ima zdaj tudi Mercedes, a sta imela v petek oba dirkača z nemirnim dirkalnikom v zavojih precej težav. "Rekel bi, da je bil težak prvi dan. Mislim, da ritem za dirko ni grozen, moramo pa več izvleči iz dirkalnika za en hiter krog," je bil iskren Lewis Hamilton, ki se boji, da se bo zaradi majhnih razlik težko prebil v zadnji del kvalifikacij (med deset najhitrejših). "Ne bo lahko, zagotovo ne." Na drugem petkovem treningu je bilo prvih 17 voznikov v razmaku vsega sekunde.