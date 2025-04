V živo: Verstappen proti McLarnu, štart še na suhi stezi

Max Verstappen skuša Red Bullu in Hondi v zadnjem letu partnerstva pridirkati zmago na veliki nagradi Japonske, domači dirki japonskega koncerna. A McLaren, ki je dobil prvi dve, velja za favorita. Štart dirke – dogajanje spremljamo v živo – ob 7.00. Pod dodatnim pritiskom je ekipa Ferrari, potem ko sta bila Lewis Hamilton in Charles Leclerc diskvalificirana pred 14 dnevi na VN Kitajske.

VN Japonske v živo



Štart! Verstappen je takoj zaprl Norrisa in brez težav kot prvi zapeljal v prvi zavoj. Piastri ostaja pred Leclercom. Brez trčenj v hitrem prvem zavoju.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta (53 krogov): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Hamilton, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Gasly, 12. Alonso



Še 15 min do štarta: Verstappen proti McLarnu na tretji dirki leta. Kakšen bo odgovor Ferrarija na razočaranje iz Šanghaja? V središču pozornosti še Lawson in Cunoda v sedmi vrsti. Oblačno popoldne v Suzuki, a za zdaj brez dežja.

"Izjemen krog, eden njegovih najboljših v karieri"

Najhitrejši trije na sobotnih kvalifikacijah. Foto: Reuters Tretja letošnja dirka prvenstva formule 1 bo dvoboj Maxa Verstappna (Red Bull) proti McLarnu. Na kvalifikacijah je prvo bitko dobil aktualni svetovni prvak. Njegov dirkaški inženir Gianpiero Lambiase je Nizozemčev zadnji krog opisal z besedo noro. "Iz treninga v trening, še med kvalifikacijami smo prenastavljali dirkalnik," je bil nad dosežkom presenečen še sam Verstappen. "Za nas je velika stvar, da smo na prvem štartnem položaju. Komaj čakam dirko. Mogoče bo tudi nekaj dežja." Kako velika stvar mu je uspela, potrjuje tudi šef Red Bullove ekipe Christian Horner: "Neverjetno. Tega res nismo pričakovali. To je bil izjemen krog, eden njegovih najboljših kvalifikacijskih v karieri."

Lando Norris je na drugem mestu zaostal 12 tisočink, Oscar Piastri na tretjem mestu pa 44 tisočink. McLaren ima konkurenčnejši dirkalnik, kakšna ploha pa bi veliko nagrado Japonske samo še dodatno začinila. Štart bo pomemben, a na tej stezi ni odločilen. McLaren lahko poskusi tudi z drugačno taktiko in vsaj z enim dirkačem prehiti Verstappna. Če pa ta hitro izgubi proti obema, bo moral paziti še na dirkača ekipe Mercedes. George Russell je na petem štartnem mestu, na uvodnih dveh dirkah je bil zmeraj na zmagovalnem balkonu.