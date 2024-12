V živo: Prvak trčil v prvem zavoju, Leclerc pridobil 11 mest

VN Abu Dabija v živo



5. krog: Za trčenje v prvem zavoju 10 sekund kazni za Verstappna, ki mu jih bodo dodali pri prvem postanku. Enaka kazen za Bottasa, ki se je v prvem krogu dotaknil s Perezom.



3. krog: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Gasly, 4. Russell, 5. Hulkenberg, 6. Alonso, 7. Magnussen, 8. Leclerc, 9. Stroll, 10. Verstappen, 11. Lawson, 12. Hamilton



2. krog: Virtualni varnostni avto. Ob stezi je parkiral Perez, ki se je zavrtel v šestem krogu. Novo razočaranja Mehičana, ki utegne jutri izgubiti službo pri Red Bullu.



Štart! Norris je zadržal prvo mesto, slabši štart Piastrija, v prvi zavoj ga je napadel Verstappen. Dotik in oba je zavrtelo. Max nadaljuje na 11. mestu, tik pred Hamiltonom, Oscar pa z zadnjega mesta. Leclerc je napredoval kar na osmo mesto.



Krog za ogrevanja.



Štartna mesta (58 krogov): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Verstappen, 5. Gasly, 6. Russell, 7. Hülkenberg, 8. Alonso, 9. Bottas, 10. Perez … 20. Leclerc



McLaren in Ferrari za konstruktorsko lovoriko. Razlika je 21 točk. Leclerc kljub štartu z začelja še verjame, da lahko naredijo veliki preobrat. Konstruktorski seštevek pomeni tudi delitev večmilijonske denarne nagrade. Po kvalifikacijah je prišlo še do enega spremembe na štartni vrsti. Hülkenberg je zaradi prehitevanja pred izvozom iz boksov dobil tri mesta kazni in bo štartal kot sedmi (in ne četrti).



Zadnja, 246. dirka Hamiltona za Mercedesove ekipo. S 17. štartnega mesta bo uspeh že vsaka točka. Pozimi, ko bo dopolnil 40 let, se sedemkratni prvak seli k Ferrariju.



V Abu Dabiju je bil dopoldne odločen svetovni prvak v formuli 2. To je postal Brazilec Gabriel Bortoleto. Dvajsetletnik bo kariero nadaljeval v formuli 1, podpisal je z Audijem, že naslednje leto bo dirkal za Sauber.