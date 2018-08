Vettel najboljši na VN Belgije

Po 13. od 21 dirk SP v tej sezoni je Vettel zmanjšal zaostanek za Hamiltonom s 24 na 17 točk. Štirikratni svetovni prvak iz Nemčije ima tako že naslednjo nedeljo priložnost, da se na Ferrarijevi domači dirki v Monzi Britancu še bolj približa ali ga celo prehiti.

Vettel je po tej zmagi na večni lestvici SP sam na tretjem mestu, ki si ga je doslej z 51 slavji delil s Francozom Alainom Prostom. Pred njim sta le njegov rojak Michael Schumacher (91 zmag) in Hamilton (67).

Sama dirka pa se je začela kaotično in s hudo nesrečo. Po le nekaj metrih vožnje sta se zaletela 31-letni Nemec Nico Hülkenberg (Renault), ki je trčil v voznika McLarna Fernanda Alonsa. Španec je nato dobesedno poletel prek Monačana Charlesa Leclerca in pri tem zadel bolid Sauberja. Vsa tri vozila so bila tako močno poškodovana, da vozniki, ki so jo na srečo odnesli brez večjih poškodb, dirke niso mogli nadaljevati.

Tej trojici se je v boksih kmalu, v osmem krogu, pridružil član Ferrarija Kimi Räikkönen. Finec in štirikratni zmagovalec Spaja ni mogel nadaljevati zaradi trka ob Red Bull Daniela Ricciarda, posledice prej omenjenega dogodka iz nesreče po samem startu. Avstralec Ricciardo je bil peti voznik, ki ni končal dirke zaradi težav na vozilu v osemindvajsetem krogu.

That winning feeling 🏆



Win number 5 for Vettel in 2018#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Rt8m032rtv — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

"Na štartu sem videl Hülkenberga, ki se mi je z vsemi štirimi blokiranimi kolesi približeval z vso hitrostjo. Ni bilo nobene možnosti, da bi se lahko izognila trčenju. Zadel je moje vozilo in me je dobesedno katapultiralo prek Charlesa. Pozitivna stvar vsega je le, da smo jo vsi odnesli celi in zdravi," je pojasnil Alonso.

Vettlu se je uspelo izogniti vsem težavam in je bil kar v udobnem vodstvu ves čas dirke, posebej po tem, ko je propadel poskus ekipe Mercedesa, da bi približno na polovici med hitrim postankom v boksih zmanjšala zaostanek za Nemcem.

Iz ozadja se je vodilni trojici najbolj približal Hamiltonov moštveni kolega Valtteri Bottas, ki je začel s 17. startnega mesta ter se prebil na četrto mesto, takoj za njim pa je v cilj prišel Mehičan Sergio Perez in osvojil nove točke za Force India. S tem je v skupnem seštevku deseti, mesto za Alonsom.

Na čelu so ostali Hamilton (231), Vettel (214), Räikkönen (146) in Finec Bottas (144), Verstappen (120) pa je na petem mestu prehitel Avstralca Daniela Ricciarda (118).

Izidi (44 krogov, 308,052 km): 1. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 1:23:34,476

(povprečno 221,157 km/h)

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) +11,061

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 31,372

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:03,605

5. Sergio Perez (Meh/Force India) 1:11,023

6. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:19,520

7. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:25,953

8. Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1:27,639

9. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1:45,892

10. Marcus Ericsson (Šve/Sauber) +1 krog