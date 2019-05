Vettel na zadnjem treningu razbil ferrarija, najhitrejši Leclerc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najhitrejši na zadnjem treningu pred kvalifikacijami je bil drugi voznik Ferrarija Charles Leclerc. Enaindvajsetletni Monačan je na domači progi tesno ugnal voznika Mercedesa Finca Valtterija Bottasa in svetovnega prvaka Britanca Lewisa Hamiltona. Prvi je na 3,337 km dolgi stezi zaostal za vsega 53 tisočink sekunde.

Četrto in peto mesto sta osvojila Nizozemec Max Verstappen in Francoz Pierre Gasly in potrdila, da znata biti v kvalifikacijah nevarna tudi oba Red Bulla.

A za Leclerca zgodba s treninga še ni povsem zaključena. Po Vettlovi nesreči namreč ni upošteval varnostne omejitve hitrosti in še vedno je možno, da ga sodniki kaznujejo.

Vettel je napravil enako napako kot na četrtkovem preizkusu steze, ko je napačno zaviral pred prvim ovinkom. Medtem, ko jo je v četrtek odnesel brez praske, je tokrat poškodoval bolid.

