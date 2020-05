Zdaj tudi uradno: Nemec zapušča Ferrari

Časnika Bild in Auto, Motor und Sport ter portal motorsport-total so že zjutraj poročali, da se bo 32-letni nekdanji svetovni prvak po letošnji sezoni poslovil od rdečih, saj pogodbe ne bodo podaljšali.

Zdaj so novico potrdili tudi pri Ferrariju. "Odločitev smo sprejeli skupaj s Sebastianom. Vsi verjamemo, da je tako najbolje, res pa je, da odločitev ni bila lahka. Sebastian nam veliko pomeni, ne le kot dirkač, pač pa tudi kot osebnost," je sporočil vodja ekipe Mattio Binotto in dodal: "Že zdaj je del zgodovine naše ekipe, vedno smo občudovali njegovo profesionalnost in človeške vrednote."

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

"Moje sodelovanje z ekipo Ferrari se bo leta 2020 končalo. Za doseganje najboljših rezultatov v športu je potrebna popolna harmonija. Skupaj smo ugotovili, da ni več dovolj energije in želje za skupno doseganje ciljev. V zadnjih mesecih sem temeljito razmislil o svojem življenju in ugotovil, kaj bi res rad počel v prihodnosti," pa je dejal Vettel.

Finančna plat ni imela vloge pri odločitvi

Ko se je Nemec preselil k Ferrariju, ni ponovil uspehov, ki jih je dosegal kot dirkač ekipe Red Bull. Foto: Reuters

Nemški dirkač je še pojasnil, da finančna plat ni imela vloge pri odločitvi, potem ko so se pojavili namigi, da so bili pri Ferrariju nezadovoljni, ker je vztrajal pri dosedanjih plačilnih pogojih.

Vettel je pri Ferrariju šesto sezono, doslej pa je neuspešno lovil največji cilj, ki si ga je zadal ob prihodu v italijansko ekipo. Štirikratni svetovni prvak namreč še nima naslova najboljšega na svetu, odkar je prestopil iz Red Bulla. V zadnji sezoni je bil zelo razočaran po le petem mestu v skupnem seštevku, za nameček je pred njim končal še mladi Ferrarijev up Monačan Charles Leclerc. Ta si je že zagotovil dolgoletno pogodbo, saj je sodelovanje decembra lani podaljšal do leta 2024, danes pa se je Vettlu tudi zahvalil prek Twitterja: "Nikoli se nisem naučil toliko kot zdaj, ko sem bil tvoj sotekmovalec. Hvala za vse, Seb."

Vettel je bil med letoma 2010 in 2013 štirikrat svetovni prvak s takrat najboljšo ekipo Red Bull. Po selitvi k Ferrariju takšnih uspehov ni ponovil. Po prvi pogodbi je leta 2017 podpisal novo triletno do letos.

Kam se bo preselil?

Pojavljajo se tudi ugibanja, kam bi se lahko Vettel preselil, ko ne bo več član Ferrarija. Trenutno je v formuli 1 malo odprtih možnosti, pri Vettlovi nekdanji ekipi Red Bull zdaj stavijo predvsem na mladega Nizozemca Maxa Verstappna. Svetovni prvak Lewis Hamilton sicer tudi še ni podaljšal sodelovanja z Mercedesom, pojavili so se tudi namigi, da bi se lahko znašla skupaj v nemški ekipi, a je to glede na zgodovino odnosov med obema dirkačema malo verjetno.

Zdaj je nekaj dodatnega olja na ogenj tem ugibanjem prilil tudi vodja Mercedesovega moštva Toto Wolff. V pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa je namreč namignil, da v ekipi niso popolnoma proti zamisli, da bi Vettla povabili k sodelovanju.

"Če gledamo v prihodnost, moramo biti najprej pošteni do dirkačev, s katerimi sodelujemo zdaj. Seveda pa bomo podrobno spremljali, kako se bodo stvari razpletale," je dejal Wolff na temo Vettel in dodal, da je nekdanji svetovni prvak izjemen dirkač in osebnost, ki lahko izdatno pomaga vsaki ekipi.