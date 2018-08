Gledalcem v Monzi zastal dih: Šved doživel hudo nesrečo #video

Voznik Sauberja Marcus Ericsson pa je kmalu po začetku treninga izgubil oblast nad bolidom , pri veliki hitrosti zadel zaščitno ogrado in se večkrat zavrtel. Sedemindvajsetletni Šved pa je nato vseeno lahko sam zapustil razbitine. "Veseli smo, da je naš voznik OK po nesreči," so kratko sporočili iz njegove ekipe po zdravniškem pregledu.

Major crash for Ericsson in the Sauber. He is fine. He lost the rear and hitting the wall few times then rolling over few times. #Formula1 #ItalianGP pic.twitter.com/fL1Za4geWs