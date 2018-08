V sezoni 2019 na koledarju formule 1 spet 21 dirk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo formule 1 je danes razkrilo začasni koledar svetovnega prvenstva za sezono 2019. Na njem je 21 dirk, kar je ponovitev rekordnega števila preizkušenj iz let 2016 in 2018. Dokončno bo koledar tekmovanja za naslednjo sezono potrdil svet za motošport pri krovni zvezi Fii na oktobrskem zasedanju v Parizu.

Enajst dirk bo gostila Evropa, pet jih bo v Aziji, štiri v Severni in Južni Ameriki, ena pa v Avstraliji.

Naslednja sezona se bo začela 17. marca z dirko v avstralskem Melbournu, končala pa 1. decembra v Abu Dabiju. Dodatna zanimivost sezone 2019 bo jubilejna 1000. dirka v zgodovini formule 1, ki jo bo gostila Kitajska 14. aprila.

Hkrati s koledarjem za 2019 so v vodstvu tekmovanja še razkrili, da so podaljšali sodelovanje z japonskimi prireditelji, tako da bo dirka v Suzuki ostala na sporedu SP do leta 2021, poleg tega pa po dogovoru z nemškimi prireditelji v koledarju ostaja tudi dirka v Nemčiji. V Hockenheimu bodo vozniki formule 1 nastopili predvidoma 28. julija.

"Veseli me, da imamo na začasnem koledarju za sezono 2019 kar 21 dirk. Prav tako smo lahko veseli, da smo podaljšali sodelovanje z našimi japonskimi partnerji, tako da dirka ostaja v Suzuki, veliko pa nam pomeni, da bodo tudi naslednje leto lahko dirkali v Nemčiji," je ob razgrnitvi koledarja dejal direktor formule 1 Chase Carey.