V živo: sprejem svetovnega prvaka Gajserja v Mariboru

Gajserjevi navijači so sicer izjemno zvesti in številčni; spremljajo ga po vsem svetu, zelo veliko jih je bilo tudi na odločilni dirki v Imoli, danes pa so lahko najzvestejši ljubitelji tega športa dočakali priložnost, da svojega junaka z drugo svetovno lovoriko pozdravijo še doma.

V Mariboru so namreč pri krovni zvezi AMZS pripravili sprejem za dvakratnega (oziroma upoštevajoč še naslov v razredu MX2 že trikratnega) svetovnega prvaka na Trgu svobode, kjer pričakujejo številne navijače v rumeno-rdečem. Sprejem lahko v živo spremljate tudi na Siol.net.

"Sezona kot iz sanj"

Še pred tem pa se je Gajser predstavil sedmi sili in še enkrat podoživel dogajanje zadnjih dni in tednov. Gajser je pred številne kamere in mikrofone na novinarski konferenci v mestni hiši Rotovž prišel utrujen, a dobro razpoložen: "Sezona je res dejansko kot iz sanj. Boljše se skoraj ne more doživeti, skoraj na vsaki sem stal na stopničkah, le ene so se mi izmuznile. A še ni konec, čakata nas še dve dirki."

"Glavni cilj je osvojen, zelo zelo sem zadovoljen," pravi Gajser. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že dolgo je bilo jasno, da mu bo naslov težko kdo odvzel, saj je prednost celotno poletje pridno povečeval, a morda je bilo najtežje narediti prav zadnji korak. "Glavni cilj je osvojen, zelo zelo sem zadovoljen, lahko grem samo sproščeno oddirkat, tako kot znam."

O tem, kaj je bilo odločilno za naskok na letošnji naslov, pa je dejal: "Že v pripravljalnem obdobju sem naredil ogromno sprememb. Treningi so potekali dobro, ostal sem zdrav čez zimo. Potem sem prvih nekaj tekem delal napake, čeprav je bila hitrost prava. Po Mantovi pa sem si rekel, da je treba na tekmi uživati, tako kot vozim na treningu."

Sezone še ni konec, takoj po zadnjih dveh dirkah SP in pokalu narodov bo šel še v ZDA na pokal Monster Energy. Nato pa se bo že kmalu usmeril k sezoni 2020. "Motivacije nikoli ne zmanjka. Po vseh uspehih in osvojitvah naslovov naslednje leto še ostajam v Evropi in v MXGP in bom naredil vse, da bom skušal ta naslov ubraniti. Pripravljen sem na to," pravi Gajser.

