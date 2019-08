Gajserju tretje mesto v kvalifikacijah Uddevalle

An incredible performance by @JHerlings84 , who takes the Qualifying Race win at Uddevalla on his return 🏆🇸🇪 #MXGP #MXGPSweden #Motocross pic.twitter.com/qQSpwaHBbV

Gajser je naslov svetovnega prvaka potrdil pred tednom dni v Imoli.

V razredu MX2 je bil Slovenec Jan Pancar 22. Najboljši v kvalifikacijah je bil Španec Jorge Prado.

V nedeljo bo prva vožnja razreda MXGP ob 14. uri, druga ob 17., v MX2 pa bosta vožnji ob 13. in 16. uri.

MXGP Qualifying Race Top 10 from Uddevalla!



Guess who won? That's right, @JHerlings84 is back in business 😉! A sensational victory for the Dutchman on his return.



Full results HERE https://t.co/BeSVlNaQvi#MXGP #MXGPSweden #Motocross pic.twitter.com/hx87PGE1Ei