V motoGP odpovedali tri dirke in dodali eno evropsko

Vodstvo motociklističnega tekmovanja motoGP je moralo zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedati še tri dirke svetovnega prvenstva. Dokončno so s koledarja odpadle preizkušnje v Argentini, Maleziji in na Tajskem, dodana pa je za zdaj še neznana velika nagrada na evropskih tleh.

Dirke v argentinskem Termas de Rio Hondu, malezijskem Sepangu in tajskem Buriramu so bile sprva prestavljene, danes pa so jih morali dokončno odpovedati zaradi pandemije virusa sars-cov-2 in številnih drugih oteževalnih okoliščin, so sporočili pri motoGP v izjavi za javnost.

Z vsemi prizorišči se še pogajajo za datume v prihodnji sezoni, medtem ko je Dorna, sicer lastnica pravic tekmovanja motoGP, podaljšala pogodbo s tajskim dirkališčem, ki bo do vključno sezone 2026 gostilo dirke SP.

So pa organizatorji sporočili, da bodo v koledar dodali še eno dirko. Ta bo na sporedu 22. novembra, teden dni po VN Valencie, potekala pa bo v Evropi. Vodstvo tekmovanja bo prizorišče razkrilo 10. avgusta. V koledarju za sezono 2020 bo torej 15 dirk.

V motoGP so doslej v celoti izpeljali dve dirki v Jerezu, marca pa so v Katarju dirkali le v razredih moto3 in moto2. V kraljevskem razredu je na obeh preizkušnjah slavil Francoz Fabio Quartararo, medtem ko je zaradi zloma nadlahtnice po padcu na prvi dirki v Jerezu v tej sezoni še brez točk osemkratni svetovni prvak Marc Marquez.

Naslednjič bodo najboljši motociklisti na startu na VN Češke v Brnu, ki bo na sporedu 9. avgusta.

