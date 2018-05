V garaži Valentina Rossija so padale težke besede

Devetkratni svetovni prvak ni želel nikogar užaliti, glas je povzdignil samo zato, da bi skupaj napredovali. Rossi je v ponedeljek v Španiji opravil še nekaj testiranj, kjer ni pričakoval velikega napredka.

"Veliko imamo še postoriti," je po ponedeljkovem testiranju v Jerezu povedal legendarni dirkač in dodal. "Poskusili smo nekaj različnih stvari. Nekatere so se obnesle bolje, druge malo manj. Pomembno je, da smo napredovali. Zame bo pomembnejše prihodnje testiranje, ko bomo preizkusili nekaj veliko pomembnejšega."

"Ne vem, upam, da je to mogoče. Tudi zato, ker imamo naslednji test po Barceloni šele po dirki v Brnu. To je kar dolgo obdobje." Foto: Guliver/Getty Images

"Potrebujemo več časa"

Ekipa Yamahe bo še ta teden testirala v Mugellu, vendar Rossi več pričakuje šele na testiranju po dirki v Barceloni. "Naredili smo že nekaj pomembnih stvari za prihodnost. Odkrili smo nekaj za boljši pospešek. To je bil šele prvi korak. Potrebujemo več časa in upam, da na naslednjem testiranju, ne v Mugellu, ampak po dirki v Barceloni, naredimo nekaj pomembnejšega."

Pri Yamahi naj bi naredili nekaj sprememb pri elektroniki in Italijan upa, da jim bo do takrat uspelo. "Ne vem, upam, da je to mogoče. Tudi zato, ker imamo naslednji test po Barceloni šele po dirki v Brnu. To je kar dolgo obdobje."

S svojimi besedami jih je želel Valentino motivirati. Foto: Guliver/Getty Images

In kaj se je po besedah Rossija dogajalo v garaži po dirki v Jerezu? "Če sem iskren, sem veliko govoril. Padlo je tudi nekaj težkih besed. Nisem jezen, samo razlagal sem stvari, ki jih sam vem že nekaj mescev. Rad delam z Yamaho in verjamem vanje. Zagotovo so trenutno težki časi za nas in upam, da sem jih s svojimi besedami še motiviral," je bil odkrit eden najbolj popularnih dirkačev na svetu.

Rossi se zaveda, da nima več veliko časa

Rossi se zelo dobro zaveda, da se počasi bliža njegov konec kariere in da ne bo imel več veliko priložnosti, da bi osvojil tako želeni deseti naslov svetovnega prvaka. "V primerjavi z Yamaho se meni veliko bolj mudi. Yamaha bo mogoče tekmovala še prihodnjih sto let, zase pa vem, da nimam veliko časa. Zato skušam stvari čim prej urediti," je še povedal Rossi, ki je v letošnjem prvenstvu trenutno na zanj skromnem šestem mestu.

Po dirki v Jerezu je vodstvo prevzel Marc Marquez, na drugem mestu je Johann Zarco, tretji pa je Maverick Vinales.

Foto: Guliver/Getty Images