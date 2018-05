Kdo je kriv za nesrečo? #video

Sedem krogov pred koncem so se v padec zapletli oba Ducatijeva voznika Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo ter Dani Pedrosa, voznik Honde. Krivdo za trčenje bi težko komu pripisali. Kot je na koncu ugotovilo tudi vodstvo dirke, je šlo pri padcu za nesrečo.

A closer look at the crash involving Pedrosa, Lorenzo and Dovizioso again!#MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/iqbThI4n2n — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 6, 2018

"Bil je splet nesrečnih okoliščin. Dani (Pedrosa, op. p.) je skušal prehitevati. Imel je dovolj prostora, da bi lahko prehitel. To je tudi poskusil, vendar se mu je v tem času prostor zaprl. To se je zgodilo zato, ker je drugi motocikel prišel pod nenavadnim kotom," je po dirki dejal direktor dirke Mike Webb.

Dani Pedrosa bi lahko rešil nastali položaj

Svoj pogled na vse skupaj je imel tudi Andrea Doviziso. Lahko bi se strinjali, da je bil pri vsem skupaj še najmanj kriv voznik Ducatija Andrea Doviziso. Ta se je ob nepravem času znašel na nepravem mestu. Doviziso meni, da je največjo napako storil Dani Pedrosa, saj je bil on tisti, ki je videl oba dirkača pred seboj.

"V zavoj je prišel nekoliko hitreje kot ponavadi. Če vstopiš v zavoj nekoliko hitreje kot normalno in če je nekdo pred teboj, kot sva bila midva, potem midva določava linijo. Dani je bil zadaj in bi lahko rešil nastali položaj, vendar je sekal linijo. Pripeljal je hitreje kot prej in zaradi njega se je zgodila ta nesreča. Zagotovo je storil napako," je bil prepričan Dovizioso.

Andrea Dovizioso (levo) in Jorge Lorenzo (desno) Foto: Guliver/Getty Images

Na drugi strani Pedrosa trdi, da v tisti zavoj ni prišel hitreje kot ponavadi in da se je razlika zmanjšala zato, ker sta preveč počasi vstopila v zavoj. "Ne, nisem bil hitrejši, saj drugače se ne bi mogel držati svoje linije. Sem šel po običajni liniji. Onadva sta bila prepočasna, ker sta bila na zunanji strani," se je branil Španec.

Obdolžil je tudi moštvenega kolega

Dovizioso je med drugim krivil tudi svojega moštvenega kolega. "Po drugi strani pa Jorge ni preveril in ga ni zanimalo, kaj se dogaja za njim. Prehitro je sekal linijo, ker je poskušal biti čim hitrejši. Mislim, da sta oba (Pedrosa in Lorenzo op. p.) storila napako."

Težko je sprejeti pravo odločitev Andrea je po padcu v skupnem seštevku padel s prvega na peto mesto. Foto: Guliver/Getty Images

Noben od treh dirkačev ni bil kaznovan in Dovizioso je to potezo pozdravil, saj meni, da bi bilo preveč, če bi bil kdo od njih kaznovan. "Po dirki v Argentini so rekli, da bodo veliko bolj striktni pri teh potezah, in mislim, da bi bilo preveč, če bi kaznovali Jorgeja in Danija. V takšnih primerih je vedno težko sprejeti odločitev. Kar se je zgodilo med njima, ni bilo pretiravanje, zato ne bi bilo dobro, če bi ju kaznovali. Toda na koncu jaz nisem storil napake in odhajam domov brez točk. Vedno je težko sprejeti pravo odločitev. Na koncu je vseeno bolje, da ju niso kaznovali, vendar je vse odvisno od tega, s katerega zornega kota gledaš," je še povedal Doviziso.

Andrea je po tem padcu v skupnem seštevku padel s prvega na peto mesto in trenutno za prvouvrščenim Marcom Marquezom zaostaja 24 točk.