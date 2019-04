Turk zmagovalec uvodnega relija za DP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z relijem Vipavska dolina v okolici Ajdovščine se je konec tedna začela nova sezona državnega prvenstva. Najbolje jo je začel branilec naslova Rok Turk (Hyundai i20 R5), ki je po desetih hitrostnih preizkušnjah tekmece ugnal za več kot minuto in pol.

Še najbolj se je Turku, ki letos vozi z novim dirkalnikom, potem ko je lanski naslov osvojil s Peugeotom, približal Italijan Claduio de Cecco v enakem avtomobilu; tretji pa je bil Madžar Janos Puskadi (Škoda Fabia R5), ki je zaostal že več kot tri minute.

Humar zletel s ceste

Uvodni reli sezone se je začel po notah Aleksa Humarja (Škoda Fabia R5), ki je dobil petkov nočni superspecial na ulicah Ajdovščine. A glavni del dirke se je odvil danes, tu pa je bil glavni Turk. Že po prvi današnji hitrostni preizkušnji je prišel v vodstvo in ga potem ni več izpustil iz rok. Tekmecem se je oddaljeval z najboljšimi časi, dobil je skupno osem od desetih "brzincev". Povsem brez težav sicer ni šlo, saj je zaradi predrte pnevmatike po polovici relija izgubil vodstvo, toda 1,8 sekunde zaostanka za Humarjem je v popoldanskem delu relija spet hitro nadoknadil.

Izgubil pa je glavnega slovenskega tekmeca, saj je Humar naredil napako in v šesti hitrostni preizkušnji zletel s ceste.

Turk pred dvema tujcema ...

Turk je tako do večera spet brez težav dvignil prednost, za njim pa sta se na zmagovalni oder prebila še dva tuja voznika, stara znanca slovenske reli scene; Claudio de Cecco ni imel težav pri branjenju drugega mesta, saj je bila razlika do tretjega približno takšna kot zaostanek za vodilnim. Bolj zanimiv je bil boj za zadnjo stopničko, po odstopu Avstrijca Gerlada Rieglerja (Ford Fiesta R5) na predzadnji HP pa je do njega prišel Puskadi.

... za njima pa spet Slovenci

Toda povsem blizu so bili naslednji trije slovenski dirkači, a so se na koncu morali zadovoljiti s četrtim, petim in šestim mestom; četrti je bil Tim Novak (Opel Adam R2) z le desetimi sekundami za Madžarom, 12 sekund počasnejši je bil Jernej Fakin (Peugeot 208 R2), še deset več pa Borut Bratina (Peugeot 208 R2).

Reli Vipavska dolina je letos doživel deveto izvedbo. Turk je ponovil lansko zmago, pred njim pa so bili uspešni še prav tako po dvakrat Tomaž Kaučič, Darko Peljhan in Aleks Humar, enkrat pa Italijan Piero Longhi.

Dirkači so v Ajdovščini in okolici prevozili deset hitrostnih preizkušenj, v petek superspecial v središču mesta, devet pa še danes (Bela, Erzelj, Predmeja in trikrat tudi legendarno preizkušnjo Žablje, kjer se je zbralo veliko ljubiteljev relija).

Po reliju v Ajdovščini bo v tej sezoni za točke slovenskega DP štelo še šest dirk, pri čemer bosta dve na Hrvaškem: konec maja reli Velenje, v začetku junija reli Ina Delta na Hrvaškem, konec junija bo reli Železniki, konec septembra reli Nova Gorica, v začetku oktobra reli Poreč, sezona se bo končala z idrijskim relijem konec oktobra.

Izidi: 1. Rok Turk/Blanka Kacin (Hyundai i20 R5) 1:05:25,6 2. Claudio de Cecco/Alice de Marco (Ita/Hyundai i20 R5 + 1:30,8 3. Janos Puskadi/Barnabas Godor (Mad/Škoda Fabia R5) 3:18,4 4. Tim Novak/Uroš Ocvirk (Opel Adam R2) 3:28,8 5. Jernej Fakin/Gregor Fakin (Peugeot 208 R2) 3:40,4 6. Borut Bratina/Izidor Šavelj (Peugeot 208 R2) 3:50,2 7. Bernd Zanon/Denis Piceno (Renault Clio S1600) 4:41,9 8. Martin Štucin/Gregor Maver (Renault Clio R3 maxi) 5:10,5 ...

