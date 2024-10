Turk zanesljivo vodi na reliju Soča

Potem ko je bil najboljši šest sezon v nizu (2017-2022), je lani njegovo prevlado prekinil Marko Grossi. A Turk se je letos vrnil v staro formo, zmagal na vseh dosedanjih relijih za DP in že dve dirki pred koncem sezone potrdil nov naslov. Dobil je tako relije v Vipavski dolini, Velenju, Železnikih, Žalcu kot Novi Gorici.

Pred letošnjo sezono je bil Rok Turk na vrhu lestvice najboljših dirkačev v Sloveniji izenačen z Darkom Peljhanom, oba sta imela po šest naslovov, Turk pa je zdaj sam najboljši s sedmimi. Aleks Humar je bil državni prvak petkrat.

Reli Soča, tokrat v četrti izvedbi, poteka v Kobaridu in okolici. Skupno je na sporedu osem hitrostnih preizkušenj, štiri različne, skupna dolžina relija je 80 km.

Na startnem seznamu je 61 posadk, med njimi 48 slovenskih, ob njih pa še nekaj italijanskih, avstrijskih in madžarskih.

Turk je prevlado v sezoni potrdil tudi danes, ko je začel z 12 sekundami naskoka po prvi HP. Prednost je potem povečeval, po četrtem "brzincu" (Gora rocka 2), ko so bili dirkači na polovici relija, pa je ta narasla že na 44 sekund.

Najbližje je lanski prvak Grossi (Hyundai i20 R5), na tretje mesto pa se je po slabšem začetku prebil Mitja Klemenčič (Škoda Fabia R5), ki sicer v DP zaseda drugo mesto, za Turkom pa danes zaostaja že več kot dve minuti.

Do konca relija so še štiri hitrostne preizkušnje (po dvakrat Kolovrat in Breginjski kot), cilj relija bo ob 18.30 v središču Kobarida.

Sklepno dejanje sezone pa bo reli Idrija 9. in 10. novembra.

