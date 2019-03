Neuville do zmage na Korziki z veliko mero sreče

Evans je bil na odlični poti, da v zadnji etapi preseneti odličnega Belgijca. V predzadnji hitrostni preizkušnji je prišel do vodstva, v zadnji pa vodil vse do nekaj kilometrov pred koncem, ko je moral odstopiti zaradi predrte pnevmatike. Evansu je v slabo tolažbo ostalo tretje mesto na reliju.

"Težko je sprejeti, ko se zgodi kaj takega, ampak kaj hočemo. Nekaj podobnega se je zgodilo Ottu včeraj, meni pa se je to pripetilo sredi ravnine. Morda je bila luknja, kakšen kamen, ne vem ... Skušal sem odpeljati do konca, sem pa vedel, da bom težko zdržal brez izgube časa," je po prihodu v cilj zmajeval z glavo osmoljenec Evans.

Elfyn Evans je bil na poti do zmage, a nekaj kilometrov pred ciljem ostal brez nje. Foto: Getty Images

Neuville se tako lahko zahvali obilici sreče za zmago na Korziki, saj je že v vodstvo na predzadnji dan prišel zaradi predrte pnevmatike do danes vodečega v SP Estonca Otta Tänaka (Toyota).

Po 14 hitrostnih preizkušnjah v treh etapah na sredozemskem otoku je Belgijec na koncu slavil s 40 sekundami prednosti pred lanskim svetovnim prvakom Francozom Sebastienom Ogierjem.

"Žal mi je za Elfyna, ki je vozil odlično, toda mislim, da sem si zmago zaslužil tudi jaz. Vozil sem na meji in se držal načela, da se nikoli ne smeš predati," pa je nepričakovano zmago pospremil Belgijec.

It's never over until it's over!

FANTASTIC VICTORY 🏆🍾🥳 here in Tour de Corse !

It was a great battle with Elfyn Evans and Scott Martin and I feel sorry for them. #DareWinCelebrate #TourdeCorse #WRC #HMSGOfficial #TN #NG @GHMUMM @MonroeSupportBN @RedBullBe @ZEISS_Group pic.twitter.com/4tdoJDhVui