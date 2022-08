Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thierry Neuville (Hyundai) je vodil po prvem dnevu devete preizkušnje sezone svetovnega prvenstva v reliju v domačem Ypresu. Pred drugouvrščenim Ottom Tänakom (Hyundai) je imel dve sekundi in pol naskoka. Na tretjem mestu je bil po osmih hitrostnih preizkušnjah Elfyn Evans (Toyota), ki je imel 13 sekund zaostanka. Evans je bil v vodstvu vse do sedmega brzica. Manj kot minuto zaostanka za vodilnim Belgijcem sta imela po petkovem delu dirke še Esapekka Lappi (Toyota) z zaostankom 37 sekund in Craig Breen (Ford), ki je na petem mestu zaostajal za 56 sekund.

Vodilni v skupnem seštevku Kalle Rovanperä (Toyota) je po spektakularnem prevračanju odstopil. Mladi Finec je po prvi petkovi hitrostni preizkušnji vodil, v drugi pa storil napako pri vstopu v blag levi ovinek. Dirkalnik je zapeljal v jarek, nato pa se je večkrat prevrnil. Ne dirkač ne njegov sovoznik Jonne Halttunen se nista poškodovala. Vseeno je moral Rovanperä od dirke odstopiti in bo moral za potrditev naslova svetovnega prvaka počakati vsaj še do naslednje.

Reli Belgija, po osmi hitrostni preizkušnji:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Ott Tänak (Hyundai) +2,5

3. Elfyn Evans (Toyota) +13,7

4. Esappeka Lappi (Toyota) +37,3

5. Craig Breen (Ford) +56,1

6. Gus Greensmith (Ford) +1:34,5