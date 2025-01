Po petkovem prostem dnevu so vozniki na reliju Dakar v soboto krenili na šesto od 12 etap, pred njimi je še skoraj štiri tisoč kilometrov. Toni Mulec, ki po polovici dirke zaseda osmo mesto v razredu netovarniških voznikov rally2 in skupno 21. med vsemi motoristi, je pred štartom sobotne etape strnil nekaj misli o uvodnih etapah in se ozrl proti naslednjim.

V osrčju Savdske Arabije poteka že 47. izvedba najbolj prestižne in nevarne dirke na svetu, tretjič na njej nastopa Toni Mulec. Na reliju Dakar 2025 je 134 motoristov, od tega 113 v kategoriji Rally2. Korošec je po petih etapah, ena od teh je potekala dva dni, v rally2 na osmem mestu in za tretjim zaostaja slabih 50 minut. Skupno pa je 21. V prvem tednu dirkanja sta Mulca in tekmece pričakali dve dvodnevni preizkušnji.

"Stari model motorja zaradi vzmetenja ni najboljši"

Toni Mulec Foto: RallyZone Tretja etapa je bila dolga 950 kilometrov, ko so tekmovalci do določene ure dirkali, nato prenočili sredi puščave in naslednji dan končali etapo. Mulec si je priboril 16. mesto v svoji kategoriji ter 23. mesto v skupnem seštevku. Ker je bil prehiter na povezovalnem delu, je dobil časovni pribitek. Četrta etapa je začela tekmovalcem kazati zobe. Neizprosen teren, kamniti odseki, trde podlage, zahtevne sipine in ostro grmovje. "Med skalami je bilo težko najti pravo in čisto linijo za vožnjo. Moj stari model motorja, kot ga vozim na tem Dakarju, zaradi vzmetenja ni najboljši za tako zahtevne ceste, kot je bila ta danes," je povedal Mulec, ki je po maratonski dvodnevni etapi napredoval na 21. mesto v skupnem seštevku oziroma na osmo v rally2.

"Nisem pričakoval, da bo letos toliko mešanih terenov, kakor jih je bilo v prvem tednu. Teren je zelo zahteven in raznolik, zato je padcev kar nekaj, napak in odstopov pa izjemno veliko. Praktično vsak dan se na ciljno črto vračamo s hudo poškodovanimi kolesi." Mulec je na prost dan govoril še o navigaciji: "Ta je letos še malo težja kot lani, saj je pri visoki hitrosti treba karto brati hitro, odločitve pa sprejemati praktično v stotinki sekunde."

"Res upam, da se stvari obrnejo meni v prid"

Foto: RallyZone

Ker je tekmovanje še dolgo, za slovenskega asa nobeno mesto ni izgubljeno. V drugem delu se delajo največje razlike, tako da Toni ostaja ambiciozen in obenem skromno optimističen. "Še vedno je pred mano druga polovica Dakarja, polovica, kjer se bodo delale največje razlike. Čeprav rezultat že zdaj ni slab, res upam, da se stvari obrnejo meni v prid in odvijejo tako, kot sem jih treniral." S tem je Toni Mulec napovedal trd boj do zadnjega atoma moči in popestritev že tako zanimive dirke.