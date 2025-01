Avstralski motorist Daniel Sanders je bil najhitrejši na četrti etapi vzdržljivostnega relija Dakar, dolgi 415 kilometrov, med Al Henakijo in Alulo. Slovenec Toni Mulec je etapo sklenil na skupno 24. mestu, v razredu rally2 pa je bil deveti.

Daniel Sanders je sredino etapo dobil s 15 sekundami prednosti pred Špancem Tosho Schareino. Čilenec Jose Ignacio Cornejo Florimo je na tretjem mestu zaostal že slabih osem minut. Mulec je etapo končal na 24. mestu med motoristi, zaostal pa je 27 minut in 34 sekund. V svojem razredu rally2 je bil tokrat deveti, za zmagovalcem Avstrijcem Tobiasom Ebsterjem je zaostal 17 minut in 20 sekund.

Sanders ima v skupni razvrstitvi pred Schareino 13 minut in 26 sekund naskoka. Bocvanec Ross Branch na tretjem mestu zaostaja 26 minut in deset sekund. Mulec v skupnem seštevku dirke zaseda 22. mesto, njegov zaostanek pa znaša dve uri, devet minut in 49 sekund. V razredu rally2 je deveti, z nekaj več kot uro zaostanka za vodilnim Špancem Edgarjem Canetom.

Drugi Slovenec na Dakarju Simon Marčič je v nedeljo grdo padel in predčasno končal etapo, a upa, da bo še lahko nadaljeval dirko v peti etapi, kjer se dirkaški karavani zaradi dolgoletnega staža na dirki lahko znova pridruži.

Yazeed Al Rajhi Foto: Guliverimage Med avtomobilisti je četrto etapo najhitreje prevozil Savdijec Yazeed Al Rajhi, ki je za slabih pet minut ugnal Južnoafričana Henka Lategana. Z zaostankom dobrih desetih minut je bil tretji Argentinec Juan Cruz Yacopini. Lategan je v skupni razvrstitvi zadržal vodstvo, po novem ima 6:54 minute naskoka pred Al Rajhijem. Šved Mattias Ekström na tretjem mestu zaostaja 21 minut in 40 sekund.

V četrtek bo na sporedu peta etapa s 428 kilometri hitrostnih preizkušenj med Alulo in Hailom.