Tima Gajserja čaka v domovini tulipanov kar nekaj neznank

Tim Gajser je prejšnji teden na dirki na Švedskem iztržil nekoliko manj, kot je pričakoval. A kot vselej poudarja, je vrnitev po težki poškodbi počasna in v tej sezoni ne gleda na posamezne rezultate, ampak predvsem na to, da se bo čim bolje pripravil na sezono 2024.

Uddevalla mu je prinesla deseto mesto na dirki, kar je bila predvsem posledica slabšega prvega nastopa, ko je bil po padcu deseti. V drugi vožnji je prišel do petega mesta.

Zmagal je Švicar Jeremy Seewer, ki je tako prekinil poletno prevlado Francoza Romaina Febvra. Ta je pred tem dobil štiri dirke v nizu, na Švedskem pa je bil drugi. A kljub tem uspehom je v SP še vedno precej za vodilnim Jorgejem Pradom. Španec namreč ne dela veliko napak, vselej je nekje pri vrhu in tudi na Švedskem je s tretjim mestom izgubil le nekaj točk v primerjavi s Francozom. Prado ima v SP pet dirk pred koncem 770 točk, Febvre 672. Gajser ima (po samo štirih nastopih) 114 točk in je na 19. mestu.

Gajser: Peščena podlaga bo velik izziv

Na zadnji dirki ni bil zadovoljen z rezultatom. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Arnhem bo za vse dirkače izziv in neznanka. Je namreč novo prizorišče na koledarju SP, čeprav ga večina pozna s testiranj, a bo v tekmovalni izvedbi predstavljal povsem drugačno nalogo.

"Videti je, da mi na vsaki dirka kakšna malenkost ponagaja. A tudi to je motokros, preprosto moraš na to pozabiti in iti naprej. Tudi na zadnji dirki nisem bil zadovoljen z rezultatom, toda dirkanje ves konec tedna je bilo dobro in to so stvari, na katere se osredotočam," je pred nizozemsko preizkušnjo za spletno stran svoje ekipe Honda dejal Gajser in dodal: "Seveda bi se rad potegoval za stopničke in zmage, a izkoristim vsak nastop tudi za izboljševanje stvari, za katere sicer ne bi imel priložnosti. Peščena podlaga bo velik izziv, upam pa, da bo vreme dobro."

Tudi Jan Pancar se je na zadnji dirki uvrstil na rep najboljše deseterice. Foto: Matej Podgoršek

Drugi slovenski predstavnik v SP je na Švedskem prav tako iztržil deseto mesto. Skupno pa je Jan Pancar po dolgem času zdrsnil iz deseterice, zdaj je v seštevku sezone 11. z 293 točkami. Vodi Italijan Andrea Adamo s 663.

V razredu MXGP bosta v nedeljo vožnji ob 14.15 in 17.10, V MX2 bodo dirkači vozili ob 13.15 in 16.10.