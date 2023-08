Dež, blato, luknje, padci ... Ena dobra vožnja Tima Gajserja.

Težke razmere so bile na 15. dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Dež, blato, stoječa voda in luknje. In ni manjkalo padcev. Prva vožnja v MXGP se je tako ponesrečila Timu Gajserju. Končal jo je na 12. mestu. Brez napak pa je odpeljal drugo, ko je bil peti. VN Švedske je osvojil Jeremy Seewer, Gajser je osvojil deseto mesto. Jan Pancar je v razredu MX2 po dveh slabih štartih prav tako končal kot 10.

Tim Gajser (Honda) je imel pred štartom prve vožnje velik nasmeh, kot že dolgo nismo videli. Povedal je, da se na tej progi, ki je trda, počuti veliko bolje kot v Belgiji in na Finskem, kjer je bila mehkejša, na takšni pa po poškodbi ni toliko treniral. "Počutim se zelo dobro. Tukaj sem že dobro dirkal. Štart bo ključen. Popoln fokus na štart!" Na sobotni kvalifikacijski dirki je bil drugi, najboljši, odkar se je vrnil. V nedeljo dopoldne na ogrevanju najhitrejši. In zato smo bili optimistični.

Tim je bil deseti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart v prvi vožnji razreda pri Timu ni bil slab, a ga je v prvem zavoju zabilo v eno od lukenj. Ujel se je, da vsaj ni padel, a bil zato šele osmi. Še slabši pa Jeffrey Herlings (KTM), samo 13., z odličnim štartom je povedel Romain Febvre (Kawasaki). V sedmi minuti vožnje se je Timu pripetil še manjši padec in nazadoval je na 13. mesto, za Herlingsa. Sredi vožnje je začel Febvre popuščati, ujel ga je vodilni v skupnem seštevku sezone Jorge Prado (GasGas). Nato je motor položil tudi Francoz in Španec ga je prehitel. Prado je vožnjo dobil 10 sekund pred Febvrom. Herlings je bil osmi (minuta zaostanka), Gajser 10., še en povratnik po poškodbi Maxime Renaux (Yamaha) pa 13.

Z razpletom svoje četrte dirke letos ni bil zadovoljen. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji v dežju so vozili precej previdno, saj so bile razmere še bolj zahtevne. Jeremy Seewer (Yamaha) je po dobrem štartu zanesljivo ostal prvi vse do kariraste zastavice. Ker je bil tretji v prvi vožnji, je to v točkovnem seštevku pomenilo, da je Švicar zmagal drugič v sezoni (45 točk). Febvre je bil v drugi vožnji drugi in je tako zbral točko manj. S tem je konec njegovega zmagovitega niza, potem ko je dobil prejšnjih pet dirk. Tretje mesto je v Uddevalli osvojil Prado (40 točk), saj je drugo vožnjo končal šele na šestem mestu. Tik za Gajserjem, ki jo je odpeljal brez napake. A 27 točk je tokrat pomenilo samo 10. mesto (štirje pred njim so imeli vsi po 28 točk), manj od želja in sposobnosti petkratnega svetovnega prvaka.

Sezona se bo s 16. od 19. dirk nadaljevala že naslednji konec tedna, ko je na programu VN Nizozemske, torej Herlingsova domača dirka.

MXGP Švedske, končni vrstni red:



1. Jeremy Seewer (Yamaha) 45 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 44

3. Jorge Prado (GasGas) 40

4. Jeffrey Herlings (KTM) 31

5. Pauls Jonass (Honda) 29

6. Maxime Renaux (Yamaha) 28

...

10. Tim Gajser (Honda) 27



Skupni seštevek (15/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 770 točk

2. Romain Febvre (KawasakI) 672

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 603

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 553

5. Ruben Fernandez (Honda) 521

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 498

...

19. Tim Gajser (Honda) 114

Pancar izgubil 10. mesto v skupnem seštevku

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek V prvi vožnji MX2 je imel Jan Pancar (KTM) znova smolo na štartu. Podlaga je bila precej razmočena, zapeljal je v lužo, nato je še eden od tekmecev pred njim padel in tako je 23-letnik iz prvega zavoja zapeljal kot predzadnji, 18. V nadaljevanju je pridobil nekaj mest in vožnjo končal na 12. mestu.

Tudi v drugi vožnji je Pancar slabo štartal, a v drugi polovici, ko je začelo znova deževati, napredoval na 10. mesto. V točkovnem seštevku obeh voženj (20 točk) je to pomenilo 10. mesto. Je pa izgubil deseto mesto v seštevku sezone, saj je bil Rick Elzinga (Yamaha) četrti. Nizozemec ima zdaj 13 točk več.

Tudi vodilni v svetovnem prvenstvu MX2 Andrea Adamo (KTM) je bil na štartu prve vožnje žrtev blatne podlage. Z 12. je do konca napredoval samo na 10. mesto. A ob odsotnosti kar petih poškodovanih tovarniških voznikov, ki so spadali v ožji krog favoritov za naslov, se mu lovorika še naprej nasmiha.

Prvo vožnjo je sicer dobil Simon Längerfelder (GasGas). Nemec je tudi osvojil VN Švedske, saj je bil v drugi vožnji drugi (47 točk). To je dobil Adamo in osvojil tretje mesto (36 točk). Italijan ima zdaj v skupnem seštevku sezone 80 točk prednosti pred ekipnim kolegom Liamom Evertsom (KTM), ki je bil na Švedskem drugi (42 točki).