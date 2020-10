Gajser in Honda še naprej z roko v roki

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser in njegovo moštvo Honda Racing Corporation sta se dogovorila za večletno podaljšanje sodelovanja. "Del ekipe sem že več let, smo kot družina, tako da se veselim, da ostajam," je podaljšanje kometntiral vodilni v skupnem seštevku najmočnejšega razreda MXGP.

Zgodba Tima Gajserja pri Hondi se bo nadaljevala še nekaj let, strani sta se namreč dogovorili za večletno podaljšanje sodelovanja (o točni dolžini pogodbe ne govorijo). 24-letni motokrosist tako ostaja del svetovnega prvenstva v razredu MXGP in ne odhaja čez lužo.



"Vesel sem, da smo podaljšali pogodbo. Tu sem že več let, počutim se kot del družine, tako da sem vesel, da ostajam. Še naprej bomo dajali vse od sebe, borili se bomo za vsak naslov, verjamem, da je to mesto zame najboljše." je za uradno spletno stran svojega delodajalca dejal Gajser.



Ta se je s Hondo že veselil dveh naslovov svetovnega prvaka v najmočnejšem razredu, trenutno je vodilni v skupnem seštevku.



