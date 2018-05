Tim Gajser ima z njo še neporavnane račune. In ni edini.

Pred dirko za VN Latvije v motokrosu

Lani je bila dirka v Latviji prelomnica v sezoni, v kateri je Tim Gajser branil naslov svetovnega prvaka. Pri padcu v drugi vožnji se je poškodoval, zato je moral naslednji dve dirki celo izpustiti, šele proti koncu sezone pa se je vrnil v pravo formo. Letos je Makolčan v drugačni situaciji. Na prvi dirki zaradi poškodbe ni tekmoval, na preostalih pa je dosegal solidne rezultate. Njegova najboljša uvrstitev je tretje mesto, v skupni razvrstitvi je osmi.

Od zadnje dirke za svetovno prvenstvo sta minila dva tedna. V tem obdobju je trdo treniral in dvigoval svojo formo, o prostem koncu tedna pa je povedal: "Treningi so potekali dobro. Prost vikend sem izkoristil in odpeljal dirko za državno prvenstvo, kar je bil dober trening. Kot vedno, se že veselim nove dirke za svetovno prvenstvo v Latviji."

Gerčar: Forma se stopnjuje

Klemen Gerčar je moral lani po poškodbi v Latviji predčasno končati sezono. Foto: Porson media Njegov rojak Klemen Gerčar je izpustil dirko v Rusiji, vmes pa je za trening odpeljal dirko evropskega prvenstva EMX open, na kateri je zmagal, in dirko za državno prvenstvo. Tudi Gerčar na Latvijo nima najlepših spominov, saj se je lani tam poškodoval in predčasno končal sezono. "Komaj čakam, da bom spet tekmoval na dirki MXGP. Proga mi ustreza. Lani sem vse do poškodbe na tej progi dobro vozil. Forma se stopnjuje in je vse boljša, zato vem, da sem sposoben dobrih voženj," je povedal Gerčar, ki upa, da mu bo na kateri od naslednjih dirk uspelo osvojiti tudi točke v svetovnem prvenstvu.

Največ jih je letos zbral Nizozemec Jeffrey Herlings, vodilni v svetovnem prvenstvu in lanski zmagovalec latvijske dirke. Italijan Antonio Cairoli je trenutno na drugem mestu. Belgijec Clement Desalle je v Rusiji prvič letos premagal vodilna tekmovalca in je zmanjšal svojo razliko do Cariolija. Slovenski predstavnik Gajser ima v Latviji lepo priložnost, da se v seštevku svetovnega prvenstva povzpne in se približa prvi peterici. Od šestega mesta ga loči le pet točk.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 16.10. Prva vožnja v nedeljo bo ob 13.15, druga ob 16.10.