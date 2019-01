Sunderlandu peta etapa Dakarja, Brabec ostaja prvi

Danes je na drugem mestu končal Francoz Xavier de Soultrait (Yamaha) s tremi minutami in pol zaostanka, tretji je bil lanski zmagovalec Avstrijec Matthias Walkner (KTM).

Etapo je sicer prvi končal Francoz, toda prireditelji so pozneje Britancu odbili deset minut, ker se je med dirko ustavil in pomagal tekmecu Paulu Goncalvesu, ki je padel po 155 kilometrih in se poškodoval. Portugalec je utrpel poškodbo glave in zlom roke, tako da je še petič v karieri reli Dakar zanj končan predčasno.

Skupno je v vodstvu Brabec, ki ima minuto naskoka pred Sunderlandom, tretji je Čilenec Pablo Quintanilla (Husqvarna). V soboto bo na dirki edini prost dan, šesta etapa od Arequipe do San Juana de Marcone bo na sporedu v nedeljo.

Na dirki pa ne nastopa več niti edini slovenski udeleženec Simon Marčič. Mariborčan je padel na petkovi četrti etapi, utrpel pretres možganov, z močno poškodovanim motociklom pa je poskušal še nadaljevati, a je pozneje pogonski agregat njegovega motocikla odpovedal, tako da se je Marčičev peti reli Dakar končal predčasno.

Loeb najboljši med avtomobilisti

Med avtomobilisti je etapo dobil nekdanji svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Loeb (Peugeot), drugi je bil Katarec Nasser Al-Attiyah (Toyota) z desetimi minutami zaostanka, tretji pa Španec Nani Roma (Mini).

Skupno je v vodstvu Al-Attiyah, ki ima pred Francozom Stephanom Peterhanslom (Mini) 24 minut naskoka, tretji je Roma.