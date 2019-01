Vodilni Barreda odstopil, zmagala Francoza, kazen za Marčiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec Joan Barreda, ki je bil po dveh etapah relija Dakar v vodstvu med motoristi, je odstopil, potem ko je njegova honda po sporočilih organizatorja obtičala v pesku. Tretjo etapo, ki je potekala od San Juan de Marcona do Arequipeja, sta dobila Francoza Xavier de Soultrait na yamahi in Stephane Peterhansel z minijem.

Lanski zmagovalec med motoristi in zmagovalec druge etape Avstrijec Matthias Walkner (KTM) je imel danes dan za pozabo, saj je izgubil več kot 20 minut, ker je zašel s poti, in je v skupnem seštevku zdaj osmi. 331 km dolgo preizkušnjo je dobil de Soultrait s prednostjo 15 sekund pred Čilencem Pablom Quintanillom (husqvarna), ki je novi vodilni na Dakarju.

Peterhansel in al Attiyah pokazala zobe

Potem ko sta v drugi etapi Peterhansel in Katarec Nasser al Attiyah (toyota) imela težave med avtomobilisti, sta v tretji etapi zasedla prvi dve mesti. Francoz je bil za slabe tri minute in pol hitrejši in je v skupnem seštevku zdaj tretji.

Vodstvo pa je z današnjim drugim mestom prevzel al Attiyah, ki ima slabih sedem minut prednosti pred Saudijcem Yazeedom al Rajhim, danes četrtim. Zmagovalec druge etape Francoz Sebastien Loeb je s svojim privatnim avtomobilom danes zasedel deseto mesto.

Slovenec dobil kazen

Slovenski predstavnik na reliju Dakar Simon Marčič je med motoristi na tretji etapi zasedel 78. mesto, zaostal je dve uri devet minut in deset sekund. V skupnem seštevku je zdaj 92., za vodilnim Čilencem pa zaostaja pet ur 37 minut in devet sekund, saj je danes prejel kazen 41 minut pribitka.

