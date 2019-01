Loebu in Walknerju druga etapa Dakarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Sebastien Loeb v peugeotu in Avstrijec Matthias Walkner na KTM sta zmagovalca druge, 550 kilometrov dolge etape relija Dakar, ki je potekala od Pisca do San Juana v Peruju. Edini slovenski udeleženec relija, motociklist Simon Marčič (KTM), je še na progi.

V skupnem seštevku je med avtomobilisti vodstvo prevzel Južnoafričan Giniel de Villiers s toyoto, tokrat četrti, med motoristi pa ga je zadržal Španec Joan Barreda (honda).

Loeb, devetkratni svetovni prvak v reliju, je s svojim privatnim avtomobilom - saj se je francoska tovarna Peugeot z relija umaknila -, za osem sekund premagal voznika minija Nanija Romo, tretji je bil Nemec Bernhard ten Brinke (toyota).

Težave sta imela favorita, šestkratni zmagovalec v motoristični in sedemkratni v avtomobilistični konkurenci, Stephane Peterhansel z minijem in njegov moštveni kolega Katarec Nasser al Attiyah. Slednji je z zaostankom sedmih minut in 37 sekund zasedel šele 11. mesto, še slabši pa je bil Francoz, ki je zaostal več kot 15 minut.

Preberite še: