Miran Stanovnik: V Afriki so fantje po dirki res postali možje #video

Človek že od nekdaj preizkuša meje mogočega. Pri samem sebi in tudi na področju tehnološkega razvoja. In to dejstvo gre še kako z roko v roki na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, na reliju Dakar. Traja prva dva tedna v letu in je tokrat že 41. Sprva je bila dirka avtomobilov, motoristov in tovornjakov v Afriki, zadnjih 11 let pa jo prirejajo v Južni Ameriki.

Na njej je doslej umrlo 28 tekmovalcev. Kar 18-krat se je z več tisoč kilometri nevarnih brezpotij soočil slovenski motorist Miran Stanovnik. Petinpetdesetletnik je sicer pred štirimi leti dirkaški kombinezon zamenjal za župansko obleko. "Na motorju sem bil zadnjič pred kakšnim letom in pol. Kar ne pomeni, da sem odnehal," pravi Stanovnik, ki so ga motor in brezpotja zasvojili, saj zanj pomenijo odklop od vsakodnevnih skrbi.

Po selitvi v Južno Ameriko izguba dakarskega duha

Dakar je res močna blagovna znamka, a po selitvi v Južno Ameriko je izgubil del dakarskega duha. "V Afriki so tako rekoč fantje po dirki res postali možje. V Južni Ameriki je pa zadeva čisto drugačna, vse skupaj se mnogo preveč vrti okrog denarja," meni Stanovnik. Nekoč je dirka trajala tri tedne v Afriki, brez žive duše, danes šteje deset krajših etap le v Peruju, sicer z več gledalci.

Miran Stanovnik ni naklonjen selitvi reli dakarja v Južno Ameriko. Foto: Črt Slavec

"Če bi še enkrat želel doživeti tisti prvobitni Dakar in bi rekel, zdaj bom pa jaz svojega sina odpeljal na dirko in mu pokazal, kaj to je, kako je to videti, si želim, da bi šli iz Evrope v Afriko in končali v Senegalu," pravi nekdanji udeleženec relija.

Naslednje leto se reli Dakar morda vrne v Afriko, v Alžirijo ali Namibijo. Govori pa se celo o Kitajski in puščavi Gobi. A nekaj pristnosti letošnji Dakar le ima, saj prevladujejo sipine. In na takšnem bi z največjim veseljem vozil tudi Stanovnik. "To je nepozabno. To so ogromne sipine in pri tem je neizmerno veliko užitkov, rečem lahko samo, da sem na trenutke tudi malo nevoščljiv tem tekmovalcem," še pravi Stanovnik.

So pa sipine najzahtevnejše, saj se za vsako skriva možnost poškodbe, favoriti pa nimajo časa, da bi zapirali plin.