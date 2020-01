Ta slovenski župan je pred največjim izzivom v zgodovini občine

V občini Log – Dragomer so na javnem razpisu za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave prejeli dve ponudbi. Razkorak v ceni je ogromen, saj bi za dražjo plačali 50 odstotkov več. Odločitve tudi po dveh mesecih in pol še niso sprejeli, saj je tveganje izgube evropskih sredstev ob napačni odločitvi preveliko. Župan kljub temu verjame, da jim bo uspelo.

Eno izmed ozemeljsko najmanjših občin v državi čaka največji izziv v njeni zgodovini. Do konca leta 2022 mora zgraditi 23 kilometrov kanalizacije in čistilno napravo. Je pravzaprav še edina občina v regiji brez odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

S tem velikim okoljskim projektom se bo predvidoma zmanjšala količina škodljivih snovi v vodi in izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda. To bo pripomoglo k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju 3.524 prebivalcev občine. Projekt, ki je del dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije, bo vplival tudi na izboljšanje učinka čiščenja širšega območja reke Ljubljanice, katerega velik del zaseda krajinski park Ljubljansko barje.

Prejeli dve ponudbi, ki se močno razlikujeta

Za naložbo v vrednosti 17,6 milijona evrov, v kateri so med drugim vključeni že investirana sredstva, stroški administracije in DDV, bo kohezijski sklad prispeval 7,65 milijona evrov, državni proračun bo zagotovil 1,35 milijona, preostanek pa Občina Log – Dragomer. Projektantska vrednost oziroma gradnja komunalne infrastrukture sicer znaša okoli 12 milijonov evrov.

Občina je avgusta lani objavila razpis in po dvakratnem podaljšanju roka za oddajo ponudb do 4. novembra prejela dve ponudbi.

Cenejši ponudnik Hidrotehnik v sodelovanju s Komunalnimi gradnjami in Trgogradom je za izvedbo projekta ponudil ceno skoraj 9,8 milijona evrov brez DDV, dražji Riko v skupnem nastopu s Hidroinžiniringom, CBF, Nivo eko in Fond S pa skoraj 15 milijonov evrov težko ponudbo brez vključenega DDV. Faza pregleda in ocenjevanja ponudb traja že skoraj tri mesece, kar je nekoliko nenavadno za občinski razpis.

Župan zatrjuje, da je vse po terminskem načrtu

Gre namreč za ogromno razhajanje v ceni, zato je župan Miran Stanovnik na eni strani pod političnim pritiskom izbire cenejšega ponudnika, na drugi strani pa v primeru morebitne pritožbe neizbranega ponudnika tvega izgubo evropskih sredstev. Pritožbeni postopek bi verjetno zavlekel postopek izbire in gradnjo kanalizacijskega omrežja, s tem pa bi na občini tvegali, da bi ostali brez evropskih milijonov.

"Kar je narejeno na hitro, je včasih lahko zelo vprašljivo. Seveda si na občini želimo hitre odločitve, a ker gre za projekt regije ter črpanje državnih in evropskih sredstev, moramo ravnati previdno in preudarno, da ne bi ogrozili črpanja sredstev," pojasnjuje župan Miran Stanovnik. Foto: Simon Kavčič A Stanovnik pojasnjuje, da je projekt v skladu s terminskim načrtom. Spomni, da zakonski rok za izbiro izvajalca znaša 90 dni. "Kar je narejeno na hitro, je včasih lahko zelo vprašljivo. Seveda si na občini želimo hitre odločitve, a ker gre za projekt regije ter črpanje državnih in evropskih sredstev, moramo ravnati previdno in preudarno, da ne bi ogrozili črpanja sredstev," pojasnjuje Stanovnik.

Odločitev bodo sprejeli do konca januarja

Dodaja, da je bil sprva tudi sam nekoliko začuden nad 90-dnevnim rokom za odločitev naročnika o javnem naročilu. Ko je videl, koliko tisoč postavk mora strokovna komisija preveriti, da se ujemajo z razpisom, je mnenje spremenil.

Prepričan je, da bodo v zakonskem roku, torej do konca januarja letos, sprejeli odločitev o izbiri izvajalca. Če ne bo posebnih zapletov, pričakuje, da bi gradnjo čistilne naprave lahko začeli spomladi. Tudi v primeru pritožbe neizbranega izvajalca Stanovnik verjame, da bo projekt končan do konca leta 2022, ko je ta še upravičen do evropskih sredstev.

Stanovnik 50 odstotkov višjo ponudbo Rika komentira z besedami, "da ima vsak ponudnik svojo računico. Najmanj, kar si želimo, pa je, da bi izbrali nerealno ponudbo, ki bi ogrozila projekt. Prepričan sem, da bo občinska strokovna komisija izbrala ponudnika, ki bo realno sposoben dokončati projekt," še pove župan, ki ne želi ugibati o mogočem izboru izvajalca.

Poudarja, da bodo na občini ravnali v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za javne razpise. Verjame tudi, da bodo izbrali rešitev, prijazno do občanov. Naložba se bo ne nazadnje odražala tudi na položnicah prebivalcev občine, v kateri živi tudi sam.