V živo: Ne v 25. krogu zgodilo se je že v 14.

32. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Ocon*, 6. Hamilton*, 7. Russell, 7. Hülkenberg*, 9. Cunoda*, 10. Gasly (*brez postanka)



31. krog: Prednost Verstappna se kljub starim gumam ne topi tako zelo, Perez zaostaja 15 sekund in pol. Medtem pa Leclerc na 13. mestu. Pred njim je nekaj voznikov, ki so še brez postanka.



30. krog: Alonso leti naprej, prehiteva Ocona in se vrača na tretje mesto.



28. krog: Alonso prehiteva Sainza in je že četrti. Ocon pred njim še brez postanka.



27. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez, 3. Ocon*, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Hamilton*, 7. Hülkenberg*, 8. Russell, 9. Cunoda*, 10. Gasly (*brez postanka)



25. krog: V bokse gre Alonso. Perez je drugi in samo še 17 sekund za Verstappnom. Zdaj vozi občutno hitreje.



24. krog: 1. Verstappen*, 2. Alonso*, 3. Perez, 4. Ocon*, 5. Sainz, 6. Hamilton*, 7. Hülkenberg, 8. Cunoda*, 9. Russell, 10. Stroll* (* še brez postanka)



23. krog: Perez z najhitrejšim krogom na dirki. Zdaj je na trših gumah, ki očitno na tej stezi delujejo bolje. Verstappen bo po postanku moral iti na mehkejše.



23. krog: Perez vendarle mimo Ocona. Sainz je prehitro vozil v boksih (prepozno je zaviral ob vstopu) in je dobil pet sekund kazni.



22. krog: Perez je zdaj obtičal za tretjim Oconom, ki tako kot Verstappen in Alonso še ni bil v boksih.



21. krog: Vodilni Perez v bokse in Verstappen je že prvi.



20. krog: Verstappen, ki je bil edini na trših gumah, samo še dobro sekundo za Perezom. Mehkejše gume se namreč hitreje obrabijo.



19. krog: Verstappen samo še dve sekundi za vodilnim. Sainz ni uspel prehiteti Alonsa in je zapeljal v bokse.



18. krog: Nadaljujejo se prvi in najbrž edini postanki. Russell, Leclerc, prej že Gasly, ki ostaja pred obema.



17. krog: Verstappen je samo še tri sekunde za Perezom, ki že sporoča, da mu popuščajo sprednje gume.



16. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Ocon, 8. Gasly, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton.



15. krog: Verstappen že napada Alonsa in gre že s prvim napadom mimo! Medtem je Magnussen kot prvi od boljših zapeljal v bokse.



14. krog: Verstappen še mimo Sainza in je že tik za Alonsom. Zgodilo se je torej že mnogo pred kot v 25. krogu.



13. krog: Dvoboj za sedmo mesto Magnussen - Leclerc. Neverjetno, kako se dirkač Ferrarija muči z dirkačem Haasa.



12. krog: Četrti Verstappen je le pet sekund za vodilnim Perezom. Leclerc in Hamiltona pa sta obtičala na osmem oziroma 13. mestu.



11. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Verstappen, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Magnussen, 8. Leclerc, 9. Ocon, 10. Bottas ... 13. Hamilton.



10. krog: In Verstappen še mimo Gaslyja. Nato pa mimo Francoza še Russell.



9. krog: Verstappen mimo svojega tekmeca s šprinta v Bakuju in je že peti. Prehiteva brez težav.



8. krog: Verstappen znova najhitrejši krog, je že na izpugu Russella, tik pred njima pa Gasly.



7. krog: Najhitrejši krog na dirki za Verstappna, ki se že bliža Russellu. Je pa šest sekund za vodilnim Perezom.



5. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Gasly, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Magnussen, 8. Leclerc, 9. Bottas, 10. Ocon ... 13. Hamilton.



4. krog: Verstappen v istem zavoju mimo Magnussena in Leclerca!



3. krog: Fantastičen troboj za šesto mesto, Magnussen mimo Leclerca, za njim pa je že Verstappen.



2. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Gasly, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Magnussen, 8. Verstappen, 9. Bottas, 10. Ocon ... 13. Hamilton.



Štart. Perez je zadržal vodstvo pred Alonsom. Vsi varno skozi prvi zavoj. Magnussen je izgubil že tri mesta. Verstappen ni pridobil še nobenega mesta, ostaja deveti.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Sainz, 4. Magnussen, 5. Gasly, 6. Russell, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Verstappen, 10. Bottas ... 13. Hamilton.



Še 15 minut do štarta. Soparno in delno oblačno popoldne v Miami Gardens. Možna je kakšna nevihta. A za zdaj je asfalt suh. Pred dirkači je 57 krogov. Štartna vrsta napoveduje veliko dogajanja in drame.

Ob Sergiu Perezu (Red Bull), ki dirka za svojo sedmo zmago v formuli 1, je v prvi štartni vrsti še dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso (Aston Martin). Španec se zaveda, da bo težko premagal mehiškega tekmeca. "V prvem zavoju bom skušal prehiteti Checa, saj bi rad vodil. Vsaj za nekaj krogov. Nato pa bom osvojil mesto, ki si ga zaslužim. Če bo bo peto, bo pač peto. Če bo sedmo, bo sedmo. Še ene stopničke bi bile fantastične," je dejal letos že trikrat tretji Alonso. Ko so ga po kvalifikacijah še vprašali, kdaj bo v vzvratnem ogledalu zagledal vodilnega v prvenstvu Maxa Verstappna (Red Bull), ki je na devetem štartnem mestu, pa je dal takole natančno napoved: "V 25. krogu."