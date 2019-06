Spremenjena kazen: Hamilton ne bo štartal kot peti

Britanski voznik Mercedesa je kvalifikacije končal na drugem mestu, a so ga sodniki nato kaznovali, ker je oviral Finca Kimija Räikkönena (Alfa Romeo) pri njegovem hitrem krogu.

Zaradi kazni naj bi Hamilton sprva startal s petega mesta v tretji vrsti, vendar so sodniki po pravilih, ki so začela veljati v letošnji sezoni, to naknadno spremenili in mu dodelili mesto v drugi vrsti.

Iz prve vrste bosta današnjo dirko, ki se bo začela ob 15.10, začela Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), iz druge vrste Finec Valtteri Bottas (Mercedes) in Hamilton, iz tretje vrste pa Britanec Lando Norris (McLaren) in Räikkönen.

