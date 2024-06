Slovak še tretjič zapored najhitrejši na Češkem

Slovak Martin Vaculik je zmagovalec dirke za veliko nagrado Češke v Pragi svetovnega prvenstva v spidveju. Za Vaculika je to še tretja zaporedna zmaga na Češkem, kjer vozi pred veliko množico slovaških navijačev. Četrto dirko sezone je na drugem mestu končal Šved Fredrik Lindgren, tretji je bil branilec naslova Bartosz Zmarzlik iz Poljske.

V finalu je nastopil še Poljak Dominik Kubera in bil tako kot pred dvema tednoma v nemškem Landshutu vnovič četrti. V Pragi pa se je še četrta letošnja dirka končala še s četrtim različnim zmagovalcem.

V skupnem seštevku SP še naprej vodi štirikratni svetovni prvak Bartosz Zmarzlik, ki letos sicer še ni zmagal, se je pa na vseh dirkah uvrstil v finale. Drugi je Avstralec Jack Holder, danes zgolj 11., s 54 točkami in Britanec Robert Lambert, ki je tokrat končal v polfinalu, s točko manj.

Današnji zmagovalec Martin Vaculik ima 47 točk, toliko jih imata tudi Avstralec Jason Doyle, ki v Pragi zaradi poškodbe ni dirkal, manjkal pa bo tudi v naslednjih tednih, ter zmagovalec prejšnje dirke Mikkel Michelsen z Danske.

Dve točki ima tudi Slovenec Matej Žagar, ki je na uvodni dirki v hrvaškem Goričanu zasedel 15. mesto. Žagar je na Hrvaškem dirkal s povabilom prireditelja. Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, sicer tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah.

Letošnja sezona ima 11 postaj. Po Goričanu, Varšavi, Landshutu in Pragi, bodo dirkači čez 14 dni dirkali v švedski Malilli, nato sledijo še preizkušnje v poljskem Gorzowu ob koncu junija, avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in poljskem Torunu.