Doyle zmagovalec v Varšavi

Doyle je tudi vodilni v seštevku sezone z 38 točkami, njegov rojak Jack Holder, zmagovalec uvodne dirke sezone, je drugi z 32, tretji pa Zmarzlik, prav tako z 32 točkami.

Na dirki v Varšavi so prvič v SP preizkusili nov sistem kvalifikacij, po katerih so v petek najboljši četverici podelili točke, dobili so jih Britanec Daniel Bewley, Danec Leon Madsen, Britanec Tai Woffinden in Lambert. Ta način kvalifikacij bodo v tej sezoni izvedli le še v Cardiffu.

V seštevku sezone ima dve točki tudi Slovenec Matej Žagar, ki je na uvodni dirki pred 14 dnevi v hrvaškem Goričanu zasedel 15. mesto. Žagar je na Hrvaškem dirkal s povabilom prireditelja. Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, sicer tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah.

Letonja sezona ima 11 postaj. Po Goričanu in Varšavi bodo naslednji teden dirkali v nemškem Landshutu, junija bodo dirke v Pragi, švedski Malilli in poljskem Gorzowu, avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in zadnji v poljskem Torunu.

