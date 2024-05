Prvenec Michelsena, Zmarzlik spet drugi

Za Mikkela Michelsena je to prva zmaga v karieri na dirkah serije grand prix. Štirikratni svetovni prvak Bartosz Zmarzlik pa je bil, tako kot na prejšnji dirki v Varšavi, spet drugi.

V seštevku sezone je vodstvo prevzel Zmarzlik s 50 točkami, drugi je Jack Holder z 48, tretji pa doslej vodilni, njegov rojak Jason Doyle, ki je bil danes le osmi, s 47.

Dve točki ima tudi Slovenec Matej Žagar, ki je na uvodni dirki v hrvaškem Goričanu zasedel 15. mesto. Žagar je na Hrvaškem dirkal s povabilom prireditelja. Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, sicer tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah.

Letonja sezona ima 11 postaj. Po Goričanu, Varšavi in Landshutu bodo čez 14 dni dirkali v Pragi, nato pa sledijo še preizkušnje v švedski Malilli in poljskem Gorzowu, avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in poljskem Torunu.