Speedwayski koledar že povsem osiromašen: odpadli še dirki v Rusiji in Nemčiji

Svetovno prvenstvo v speedwayu se vse bolj krči. Vodstvo tekmovanja je še drugič v 14 dneh moralo odpovedati dirke, nazadnje sta žrtvi posledic pandemije novega koronavirusa postali še prireditvi v Rusiji in v Nemčiji. Sezona naj bi se začela 1. avgusta, za zdaj pa so na koledarju samo še štiri dirke.

Pred 14 dnevi so v vodstvu elitnega tekmovanja, serije Grand Prix, že odpovedali tri preizkušnje, v Varšavi, ki je bila predvidena za 8. avgust, ter dve švedski (v Hallstaviku in Malilli 25. julija in 15. avgusta). Razlogi so bili povsod podobni, zdravstveni in varnostni zadržki so bili preveliki, da bi lahko tekmovanja izpeljali.

Omejitve pri potovanjih onemogočajo izvedbo dirk

Zdaj se je zgodba ponovila še v dveh primerih. Zdravstvene ovire in težave oziroma omejitve pri potovanjih so odnesli še dirko v ruskem Togliattiju in nemškem Teterowu. Prva bi morala biti na sporedu 29. avgusta, za drugo, ki so jo v tej sezoni enkrat že prestavili, pa so še iskali primeren termin.

Podjetje BSI, ki trži svetovno prvenstvo v speedwayu, je odločitev sprejelo v dogovoru s krovno mednarodno zvezo FIM in obema nacionalnima panožnima zvezama. V tolažbo pa so ljubiteljem tega športa zagotovili, da bosta obe nazadnje odpovedani dirki v koledarju leta 2021. Za nemško dirko so celo že določili datum, 22. maj 2021.

Koledar že povsem osiromašen

Po zadnjih odpovedih je koledar sezone 2020 že povsem osiromašen. Na njem je kot prva dirka na seznamu tista v poljskem Vroclavu 1. avgusta, naslednja v danskem Vojensu 12. septembra, sledi Praga 19. septembra, zadnja pa je v poljskem Torunu 3. oktobra.

V speedwayskem SP bo tudi letos nastopal najboljši slovenski voznik Matej Žagar. Slovenski dirkač si je nastope za to sezono zagotovil kot zmagovalec kvalifikacijskega tekmovanja v lanski sezoni. Lani je bil v SP skupno deveti.

