Prihodnost slovenskega spidveja v veliki nevarnosti #video

Čeprav imamo več kot polstoletno tradicijo spidveja in enega od najboljših voznikov na svetu Mateja Žagarja, je prihodnost tega adrenalinskega športa v Sloveniji vse bolj negotova. V ljubljanski Šiški so danes trenirali še zadnjič. Z iztekom najemne pogodbe namreč najstarejši klub v državi ostaja brez proge. V Sloveniji ostajata samo še dve, v Krškem in Petišovcih.

Zadnji krog v Zgornji Šiški, tako so poimenovali slovo od štadiona. Slišati je bilo mogoče tudi besedi pogreb in sedmina. "Moram reči, da sem čustven človek in se težko poslavljam od kogarkoli, če ga poznam. In če veliko let, 57, uživaš in preživiš na štadionu," je zaprtje objekta za spidvejiste komentiral legenda tega športa pri nas Janez Tomažič.

Takrat je bil spidvej med bolj priljubljenimi športi pri nas. "Leta 1963, 9. junija, ko je bila prva dirka, je bilo 10 tisoč gledalcev, 1965. leta je bilo tukaj 15 tisoč gledalcev, je pa res, da je z leti obisk gledalcev upadel ne glede na to, da so bili vozniki dobri, vrhunski," je dodal.

V Šiški zdaj proge ne bo več. Do zdaj so, ker je hrup motil sosede, lahko dirkali le dve uri na teden. Zdaj jih je lastnik objekta, Zveza športnih društev Ilirija, postavila na cesto. Prednost je dala nogometu. "Polovico objektov želijo v prvi fazi porušiti, zgraditi montažni objekt, pokrit za zimsko vadbo njihovih selekcij. V drugi fazi pa želijo razširiti štadion, tribune. Pri tem ne vidijo možnosti sobivanja s spidvejem," pravi Rado Stojanović, predsednik AMTK Ljubljana.

Za prihodnost tega športa nas lahko skrbi ne le v Ljubljani, ampak tudi po vseh državi. "Slabo ni le v Ljubljani, ravno tako je tudi v Krškem in Lendavi, ni mladih fantov," se je za slovensko prihodnost boji Tomažič. Ne spodbudijo jih niti mednarodni uspehi našega najboljšega spidvejista Mateja Žagarja.

