Dvojna poljska zmaga v Nemčiji

Najboljši speedwayisti na svetu so se danes merili na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva. V nemškem Teterowu je zmagal Poljak Patryk Dudek pred rojakom Bartoszem Zmarzlikom in Švedom Fredrikom Lindgrenom.

Dudek je že četrti zmagovalec na štirih dirkah sezone 2022. Na prvi v hrvaškem Goričanu je zmagal Zmarzlik, svetovni prvak iz let 2019 in 2020, na drugi v Varšavi je slavil Avstralec Max Fricke pred Dancem Leonom Madsnom in Lindgrenom, na tretji v Pragi pa Slovak Martin Vaculik, na stopničkah pa sta bila še Britanec Tai Woffinden in Avstalec Jason Doyle.

Po današnji dirki je v vodstvu SP ostal Bartosz Zmarzlik, ki ima zdaj 62 točk, drugi je njegov rojak Maciej Janowski z 51.

Žagar s povabilom nastopil na uvodni dirki

V tej sezoni sicer nekdanji slovenski serijski prvak Matej Žagar in dolgoletni udeleženec dirk za SP ne nastopa več med elito kot stalni voznik, je pa vseeno dobil priložnost kot dirkač z vabilom na uvodni dirki na Hrvaškem. Končal je na šestem mestu, tako da ima tudi 11 točk v SP 2022.

V karavani za sezono 2022 sicer ni niti branilca naslova iz lanske sezone, Rusa Artjoma Lagute, ki ga je zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino krovna zveza Fim izključila, brez nastopov je ostal tudi njegov rojak, tretji iz lanske sezone Emil Sajfutdinov. Namesto njiju sta dodatni vabili dobila Avstralec Jack Holder in Britanec Dan Bewley.

Naslednja postaja SP v speedwayu bo poljski Gorzow 25. junija.